В эту пятницу, 9 сентября, единственный роликовый парк в Таллинне, расположенный в парке Тондираба (улица Варраку, 18), откроет осенний сезон грандиозным шоу. В 18:00 начнётся дискотека на роликах. На месте можно арендовать ролики. Со своими роликами вход свободный.
Единственный в Таллинне роликовый парк открывает осенний сезон
За диджейским пультом выступит Эрки Сарапуу. Также будут проводиться различные розыгрыши. Мероприятие продлится с 18:00 до 22:00.
Роликовый парк Ласнамяэ был впервые открыт 1 июня этого года. В сентябре роликовый парк открыт для посетителей по пятницам с 15:00 до 21:00 и по выходным с 12:00 до 21:00. С понедельника по четверг роликовым парком активно пользуются члены различных клубов.
«Управа района Ласнамяэ рада продолжить сотрудничество с командой роликового парка. Мне приятно, что мы вновь можем предложить нашим жителям и гостям района что-то новое и интересное», — сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
«Первый сезон роликового парка был неожиданно хорошо принят жителями. Мы были приятно удивлены активности различных клубов, проводящих тренировки по катанию на роликах», — сказал руководитель роликового парка Сильвер Уусталу. - Думаю, что с более активным участием школьных групп увеличится количество посещений роллердрома. Именно поэтому, сегодня, 8 сентября, мы организовали первый специальный тренинг для учителей физкультуры таллиннских школ", - добавил Уусталу.
В ассортименте роликового парка более 100 пар коньков от 32 до 44.5 размера. Стоимость для детей до 15 лет - 4 евро, для взрослых – 6 евро.