Единственный в Таллинне роликовый парк открывает осенний сезон

За диджейским пультом выступит Эрки Сарапуу. Также будут проводиться различные розыгрыши. Мероприятие продлится с 18:00 до 22:00.

Роликовый парк Ласнамяэ был впервые открыт 1 июня этого года. В сентябре роликовый парк открыт для посетителей по пятницам с 15:00 до 21:00 и по выходным с 12:00 до 21:00. С понедельника по четверг роликовым парком активно пользуются члены различных клубов.

«Управа района Ласнамяэ рада продолжить сотрудничество с командой роликового парка. Мне приятно, что мы вновь можем предложить нашим жителям и гостям района что-то новое и интересное», — сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

«Первый сезон роликового парка был неожиданно хорошо принят жителями. Мы были приятно удивлены активности различных клубов, проводящих тренировки по катанию на роликах», — сказал руководитель роликового парка Сильвер Уусталу. - Думаю, что с более активным участием школьных групп увеличится количество посещений роллердрома. Именно поэтому, сегодня, 8 сентября, мы организовали первый специальный тренинг для учителей физкультуры таллиннских школ", - добавил Уусталу.