Сеэдер: назначение Пентус-Розиманнус нарушило антикоррупционные правила

«Это не соответствует никакой своего рода хорошей политической традицией и культуре. Чиновник не принимает решения в отношении себя, но, как известно, по закону, министр финансов предлагает кандидата представителя Счетной палаты. На данный момент министр финансов выступила с предложением выдвинуть свою кандидатуру в Счетную палату», – сказал Сеэдер радио Kuku.

Хотя сама Пентус-Розиманнус не участвовала в решении вопроса представителя в Счетную палату, ее коллега по партии, министр по делам сельской жизни Урмас Круузе, участвовал.

«Это скорее театральная постановка, по сути это решение министра финансов. Это выглядит очень некрасиво», – сказал Сеэдер.

Председатель «Отечества» также недоволен тем, что у государственного контролера спросили его мнение о кандидате по телефону, когда тот находился в зарубежной командировке.

«"Отечество" точно не могло одобрить такое решение. Оставим в стороне пригодность Пентус-Розиманнус, но эта процедура была очень некрасивой», – сказал Сеэдер и добавил, что это решение точно не скажется хорошо на здоровье коалиции.

В настоящее время Эстонию в Счетной палате ЕС представляет Юхан Партс («Отечество»).