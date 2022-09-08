Проведение Таллиннского марафона обусловит изменения в дорожном движении

• Пешеходно-велосипедная дорожка Раннамыйза теэ (тоннель перекрестка с круговым движением Хааберсти - ул. Лыука) закрыта с 10:20 до 14:00;

• Пешеходно-велосипедная дорожка ул. Лыука закрыта с 10:20 до 14:15;

• Проезжая часть Вабаыхумуузеуми теэ и пешеходно-велосипедная дорожка (ул. Лыука - школа Рокка-Аль-Маре) закрыты для движения с 10:25 до 14:15;

• Пешеходно-велосипедные дорожки Рокка-Аль-Маре закрыты с 10:25 до 14:45;

• Пешеходно-велосипедные дорожки вдоль пляжа Штромки закрыты с 10:35 до 15:00;

• Перекресток бульвара Кольде и ул. Пельгуранна закрыт для движения с 9:00 до 15:00;

• Полоса движения по Раннамяэ теэ в направлении Мере пст. (ул. Сууртюки - ул. Тоомпуйестеэ) и Тоомпуйестеэ (Раннамяэ теэ - Фальги теэ) закрыта для движения с 10:45 до 16:00;

• Выезд из Каламая в направлении Пыхья пст. – ул. Сууртюки – Раннамяэ теэ – Тоомпуйестеэ с помощью регулировщика.

Организацией движения во время проведения мероприятия будут заниматься лицензированные регулировщики. Безопасность участников марафона будут обеспечивать сотрудники полиции, работники охранных фирм и судьи на дистанции. Проезд автомобилей местных жителей, оперативных служб и транспортных средств местных учреждений будет допускаться исходя из текущей оценки ситуации.

Движение трамваев № 1 и 2 будет приостановлено в субботу, 10 сентября, с 9.30 до 13.00 и с 17.00 до 19.15, а также в воскресенье, 11 сентября, с 9.00 до 16.00. Изменения также будут распространяться на автобусы и троллейбусы, которые курсируют вблизи трассы марафона. Конечная остановка автобусов уездных линий будет временно перенесена к Горхоллу.