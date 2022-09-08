Весной прошлого года завершился длившийся много лет судебный процесс по так называемому делу паспортной мафии, а проходившая главной фигурой по нему Любовь Генрихсон была приговорена к условному заключению, однако теперь ей все же придется отправиться в тюрьму.
Виновная в крупномасштабной подделке документов все же отправится в тюрьму
В мае этого года Харьюский уездный суд принял решение, что 71-летняя Любовь Генрихсон должна будет отбывать наказание в виде лишения свободы в связи с нарушением требований, наложенных на нее на период отбывания условного наказания.
Хотя Генрихсон и ее адвокат обжаловали постановление уездного суда в Таллиннском окружном суде, постановление уездного суда осталось там без изменений. На этой неделе жалобу защиты не стал рассматривать и госсуд — таким образом, решение суда вступило в силу.
19 января прошлого года Таллиннский окружной суд значительно смягчил наказание, в апреле 2020 года вынесенное Любови Генрихсон, обвиненной по делу об организации масштабного бизнеса по подделке паспортов. Суд частично отменил приговор уездного суда и оправдал 70-летнюю Любовь Генрихсон по обвинению в создании преступной группировки, однако остальную часть обвинения оставил в силе. Окружной суд по совокупности обвинений приговорил женщину к пяти годам лишения свободы, из которых были вычтены один год, один месяц и два дня ее пребывания под стражей, в результате окончательный приговор составил три года, 10 месяцев и 28 дней лишения свободы условно. Окружной суд оставил также в силе ей и денежное наказание в размере 1000 евро.
15 апреля 2020 года Харьюский уездный суд признал Генрихсон виновной в организации и руководстве преступной организацией, в подкупе, подделке документов, мошенничестве и других преступлениях и приговорил ее к восьми годам лишения свободы. Поскольку она находилась под стражей в течение одного года, одного месяца и двух дней в ходе предварительного следствия, то она проведет в тюрьме еще шесть лет, 10 месяцев и 28 дней.
Государственная прокуратура обвиняла Генрихсон в создании и в руководстве преступной группировкой, в неоднократном подкупе взятками и содействии подкупу, подделке документов и содействии этому, в использовании поддельных документов, злоупотреблении важной личной документацией и мошенничестве.
Генрихсон признала свою вину только частично, допустив подделку документов с экзаменами по языку. По данному уголовному делу она проходила одна, поскольку она не посчитала возможным пойти на согласительное производство.
Остальным фигурантам дела уже назначены наказания в рамках согласительного производства.
Госпрокуратура завершила производство в отношении 75 подозреваемых по данному делу по соображениям целесообразности.
Среди тех, кому удалось избежать уголовной ответственности, в основном были люди, которые в 2011-2015 годах воспользовались услугами преступной группировки и незаконно оформили себе документы.
Отдел внутреннего контроля департамента полиции и погранохраны обнаружил незаконную торговлю документами в первой половине 2015 года, когда в рамках уголовного дела была начата слежка за подозреваемыми. Деятельность группы была достаточно законспирированной, следствие выясняло детали постепенно в течение 2017 года.
Вскоре выяснилось, что торговлей документами руководила на тот момент 66-летняя Любовь Генрихсон, в течение продолжительного периода завязавшая знакомства с сотрудниками PPA, и что именно она передавала посредникам деньги и прочие блага, которые сотрудники ведомства получали за свою незаконную деятельность.
По данным следствия, клиенты платили не за конкретный поддельный документ, но за то, чтобы гарантировать максимальную плавность процессов предоставления гражданства Эстонии, предоставления или продления вида на жительство.
Например, обвинявшиеся сотрудники департамента заботились о том, чтобы добыть необходимые данные, которые упрощали бы выдачу государственных документов, а также позволяли соискателям документов регистрироваться по месту жительства обвиняемых, чтобы в дальнейшем указывать этот адрес в качестве официального места жительства при соискании документов.
Подсудимые также сдавали за соискателей экзамены эстонского языка или экзамены на гражданство. Для этого нанимали сотрудников косметического салона, которые делали сдающее экзамен лицо максимально похожим на реального соискателя документа.
В качестве курьезной детали в ходе предварительного следствия тогда выяснилось, что глава преступного объединения и сама пользовалась плодами своей деятельности и создала для себя две фальшивые идентичности.
В ходе расследования уголовного дела прокуратура провела расследование в отношении 75 подозреваемых, большинство из которых незаконно получили необходимые документы в 2011-2015 годах с помощью преступной организации.
Согласно обвинению, заказчики через четырех сотрудников департамента полиции и погранохраны (PPA) получили государственные документы, включая документы об образовании, результаты языковых тестов, вид на жительство, документы о гражданстве, медицинские справки, включая подделку, введение в заблуждение и ложные идентичности.
Другим участникам дела паспортной мафии был вынесен примирительный приговор более четырех лет назад.