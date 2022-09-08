Виновная в крупномасштабной подделке документов все же отправится в тюрьму

В мае этого года Харьюский уездный суд принял решение, что 71-летняя Любовь Генрихсон должна будет отбывать наказание в виде лишения свободы в связи с нарушением требований, наложенных на нее на период отбывания условного наказания.

Хотя Генрихсон и ее адвокат обжаловали постановление уездного суда в Таллиннском окружном суде, постановление уездного суда осталось там без изменений. На этой неделе жалобу защиты не стал рассматривать и госсуд — таким образом, решение суда вступило в силу.

19 января прошлого года Таллиннский окружной суд значительно смягчил наказание, в апреле 2020 года вынесенное Любови Генрихсон, обвиненной по делу об организации масштабного бизнеса по подделке паспортов. Суд частично отменил приговор уездного суда и оправдал 70-летнюю Любовь Генрихсон по обвинению в создании преступной группировки, однако остальную часть обвинения оставил в силе. Окружной суд по совокупности обвинений приговорил женщину к пяти годам лишения свободы, из которых были вычтены один год, один месяц и два дня ее пребывания под стражей, в результате окончательный приговор составил три года, 10 месяцев и 28 дней лишения свободы условно. Окружной суд оставил также в силе ей и денежное наказание в размере 1000 евро.