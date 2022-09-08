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"Челси" в тот же день нашел замену Тухелю

rus.postimees.ee
"Челси" в тот же день нашел замену Тухелю
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Томас Тухель.
Томас Тухель. Фото: Steven Paston

Главным тренером лондонского Челси после увольнения Томаса Тухеля может стать нынешний наставник Брайтона Грэм Поттер, пишет sport.nv.ua со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо. 

Сообщается, что Челси уже подготовил Поттеру предложение по контракту. Брайтон в свою очередь разрешил лондонскому клубу вести переговоры со своим наставником.

В случае договоренности между Челси и Поттером Брайтон сможет получить компенсацию за разрыв контракта с наставником.

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