Главным тренером лондонского Челси после увольнения Томаса Тухеля может стать нынешний наставник Брайтона Грэм Поттер, пишет sport.nv.ua со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.
"Челси" в тот же день нашел замену Тухелю
"Челси" в тот же день нашел замену Тухелю
Сообщается, что Челси уже подготовил Поттеру предложение по контракту. Брайтон в свою очередь разрешил лондонскому клубу вести переговоры со своим наставником.
В случае договоренности между Челси и Поттером Брайтон сможет получить компенсацию за разрыв контракта с наставником.
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