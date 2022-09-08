8 сентября Сейм Латвии утвердил поданные президентом Эгилом Левитсом поправки к закону о Латвийской православной церкви, чтобы ее деятельность впредь не зависела от Московского патриархата. Rus.Postimees спросил у эстонских политиков, необходимы ли и в нашей стране подобные изменения в законе, и является ли риском для государства то, что Эстонская православная церковь подчиняется Московскому патриархату.
ОПРОС ⟩ Должна ли Эстонская православная церковь стать независимой от Московского патриархата? Мнения политиков
С внесением поправок в закон Латвийская православная церковь станет полностью самостоятельной и независимой (автокефальной).
«Отказ от какой-либо связи с Московским патриархатом является важным вопросом для наших православных верующих, всего общества Латвии и национальной безопасности. В независимой, демократической и правовой стране нашим православным верующим нужна своя самостоятельная и независимая церковь», – заявил президент Латвии Эгил Левитс.
Что думают эстонские политики о такой инициативе, и следует ли Эстонской православной церкви выйти из-под влияния Московского патриархата?
Мария Юферева-Скуратовски (Центристская партия)
По каноническому праву Эстонская православная церковь не может получить автокефалию
Ситуация с церквями в Эстонии и Латвии несколько отличается. В Латвии существует закон, в котором правовыми положениями описана деятельность церквей различных конфессий. Есть положения закона, которые касаются непосредственно Латвийской православной церкви. Так что в Латвии поправки внесли в уже существующий закон. Насколько я знаю, эта идея возникла не со дня, а появилась на основе некоего консенсуса.
В Эстонии деятельность церквей и приходов регулирует закон, в котором не перечислены различные конфессии, представленные в Эстонии. Он носит достаточно общий характер, не учитывая особенностей той или иной церкви в стране. Кроме того, предоставление автокефалии или независимости Эстонской православной церкви Московского патриархата по церковным канонам не представляется возможным по той причине, что Эстонская православная церковь не соответствует определенным критериям (недостаточно епископов). И еще: полноценную автокефалию может предоставить не государство, а это может быть сделано только в рамках церковного права.
Но здесь мы снова возвращаемся к тому, что для предоставления автокефалии Эстонская православная церковь не соответствует критериям. Так что я не знаю, что в данном случае может сделать государство с юридической точки зрения, и о каком именно статусе независимости может идти речь. Я бы хотела сначала увидеть закон, а не только декларативные заявления, – что на деле будет означать эта независимость? В любом случае, стороны должны начать диалог и обсуждать, что можно и нужно делать в данной ситуации.
В настоящий момент Эстонская православная церковь не платит взносы и не получает финансовой поддержки от православной церкви Московского патриархата. Так что финансово она от нее не зависит.
Еще несколько месяцев назад я резко осудила высказывания патриарха Кирилла в связи с войной в Украине.
Эдуард Одинец (Социал-демократическая партия Эстонии)
Принадлежность церкви к патриархату не означает автоматически риск или проблему
В Эстонии государство и церковь разделены. Я не считаю, что государство в лице правительства или парламента должно вмешиваться во внутренние дела церкви и диктовать пастве, под каким патриархатом им действовать, а под каким нет. Для меня как для председателя конституционной комиссии Рийгикогу этот вопрос относится к категории свободы вероисповедания и свободы принадлежности к религиозным объединениям.
Принадлежность к той, или иной церкви или приходу и зависимость от того, или иного патриархата или главной церкви не означает автоматически риск или проблему для эстонского государства или безопасности. Понятно, что деятельность любого объединения, будь то религиозная или любая другая организация, должна соответствовать законам Эстонии и никоим образом не угрожать эстонскому государству. Если кто-то делает наоборот, в Эстонии созданы все инструменты, чтобы остановить и пресечь такую деятельность.
Лично я не понимаю заявлений кого угодно – будь то церковь, партия или кто-то еще – оправдывающих развязанную Россией войну против Украины или ставящих под сомнение российскую агрессию. Нет оправдания действиям России на Украине, нет оправдания убийству невинных людей, и церковные люди, религиозные люди должны очень тщательно соблюдать заповеди, которые знают. Их могли бы соблюдать и люди, далекие от веры.
Марис Лаури (Партия реформ)
Действия церковных деятелей в России не внушают доверия и в отношении местной церкви
Большой проблемой для Эстонии является то, что московская православная церковь очень тесно связана с агрессивной российской властью, ее высшее руководство во главе с патриархом оправдывает и поддерживает нападение на Украину, военные преступления и очень враждебно относится к странам, выступающим против действий России.
Пока Московская православная церковь в Эстонии вела себя относительно сдержанно, однако действия церкви и церковных деятелей в России не внушают никакого доверия и в отношении местной церкви. Поэтому нельзя исключать, что в какой-то момент позиция и поведение Московской православной церкви могут привести к ограничениям и в Эстонии. Все зависит от поведения церкви и ее членов.
Напоминаю, что у нас есть независимая Эстонская православная церковь, не подчиненная Москве. На мой взгляд, те люди и приходы, которые не поддерживают Московского патриарха и его политику, могли бы подумать о присоединении к ней.
Прийт Сибуль («Отечество»)
Важно помнить, что в Эстонии две православные церкви
«Риторика православной церкви Московского патриархата не оставляет сомнений в том, что церковь находится на стороне России в инициированной ею войне и тем самым, по сути, выражает поддержку геноцида в Украине. Это совершенно неприемлемо.
Важно помнить, что в Эстонии две православные церкви. Эстонская апостольская православная церковь, находящаяся в юрисдикции Вселенского Константинопольского патриарха и Эстонская православная церковь Московского патриархата. Поэтому изменение закона в Латвии не может быть применено у нас в точно таком же виде.
Однако нам предстоит найти решение вопроса о том, как уменьшить влияние России в Эстонии. Это касается как денег, так и более мягкого влияния. Наиболее конкретные шаги касаются разрыва связей, как это сделала Украинская православная церковь Московского патриархата с русской церковью.
Тынис Конс (Партия правых)
Политика не должна вмешиваться в деятельность религиозных объединений
Правые уважают религиозную свободу и уважают разные религии. Каждое лицо и религиозное объединение имеют право выбирать подходящий им путь и место, с учетом светских традиций Эстонии.
Также каждое религиозное объединение имеет право решать свою каноническую подчиненность. Мы не видим необходимости в дополнительном регулировании этого вопроса. Политика не должна вмешиваться в деятельность религиозных объединений, и мы также не поддерживаем вмешательство религиозных объединений в политику.
В Эстонии действуют несколько неправительственных организаций и приходов, находящихся в сфере влияния православной церкви Московского Патриархата. Все эти объединения обязаны уважать конституционный строй Эстонии и соблюдать законы нашей страны. Органы, отвечающие за безопасность и внутреннюю безопасность Эстонии, безусловно, хорошо выполняют свою работу, и Партия правых им доверяет. Когда происходят нарушения закона, реакция должна быть решительной и строгой.
Активность патриарха Кирилла в оправдании российской военной агрессии не оставляет места для двусмысленности. Действия Московского патриархата подобны поведению преступного синдиката, где в центре внимания деньги и властные должности. Напоминаем, что именно по этой причине патриарх Кирилл включен в список лиц, находящихся под санкциями западных стран, в одной компании с ворами и военными преступниками.
Митрополит Эстонской православной церкви Московского патриархата Евгений присоединился к заявлению эстонских церковных лидеров, осуждающих мартовское нападение России, но церковь до сих пор не разорвала отношений с Московским патриархатом. Нравственную оценку этому должен дать в первую очередь Совет церквей Эстонии, членом которого эта церковь продолжает оставаться.