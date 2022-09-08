ОПРОС ⟩ Должна ли Эстонская православная церковь стать независимой от Московского патриархата? Мнения политиков

Но здесь мы снова возвращаемся к тому, что для предоставления автокефалии Эстонская православная церковь не соответствует критериям. Так что я не знаю, что в данном случае может сделать государство с юридической точки зрения, и о каком именно статусе независимости может идти речь. Я бы хотела сначала увидеть закон, а не только декларативные заявления, – что на деле будет означать эта независимость? В любом случае, стороны должны начать диалог и обсуждать, что можно и нужно делать в данной ситуации.

В настоящий момент Эстонская православная церковь не платит взносы и не получает финансовой поддержки от православной церкви Московского патриархата. Так что финансово она от нее не зависит.

Еще несколько месяцев назад я резко осудила высказывания патриарха Кирилла в связи с войной в Украине.

Эдуард Одинец (Социал-демократическая партия Эстонии)

Принадлежность церкви к патриархату не означает автоматически риск или проблему

Эдуард Одинец. Фото: Sander Ilvest

В Эстонии государство и церковь разделены. Я не считаю, что государство в лице правительства или парламента должно вмешиваться во внутренние дела церкви и диктовать пастве, под каким патриархатом им действовать, а под каким нет. Для меня как для председателя конституционной комиссии Рийгикогу этот вопрос относится к категории свободы вероисповедания и свободы принадлежности к религиозным объединениям.