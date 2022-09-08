Интервью ⟩ Активистка из России: Запад сам вскормил фашистскую диктатуру, теперь пусть хоть замерзнет, но это надо прекратить!

– Мне очень печально, что у вас такая искаженная оптика. И что вы не видите тех сотен россиян, которые выходят к посольству РФ по всему миру, по всей планете, и требуют остановить агрессию. Мне очень обидно, что вы не видите тех волонтеров, а в основном это российские граждане, которые с утра до ночи помогают украинским военным беженцам. Берлин весь на этом держится. Мюнхен. «Друзья Мариуполя» организовали здесь, в Нарве хостел, для того чтобы украинские беженцы, которые сюда шли потоком по 300 человек в день, получали помощь. Этим занимались российские активисты, часто без легализации.

Какие фонтаны? Я не знаю, может быть, у вас есть время любоваться на фонтаны, я очень искренне за вас рада. У меня лично времени такого нет, и я в основном вижу вот этих активистов. Зависит от оптики. Может быть, вы просто рядом с этим фонтаном сами находитесь?

– Второй аргумент звучит следующим образом: мы должны создать внутри российского общества глубокое понимание того, что без остановки этой агрессии не будет возвращения к нормальности, и давление должно быть оказано в том числе и на милых думающих прозападных россиян, чтобы они, наконец-то, начали действовать. И визовый запрет – один из методов давления.