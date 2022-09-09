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Паэт: запретом на въезд россиян с турвизами Эстония еще и защищает свою безопасность

Павел Соболев
, журналист
Паэт: запретом на въезд россиян с турвизами Эстония еще и защищает свою безопасность
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  • Российские спецагенты, устраивавшие отравления и взрывы в Европе, въезжали в Европу по турвизам
  • Вопреки фантазиям Путина, Европа не ворует у Африки украинское зерно
  • Угроза ядерной катастрофы на украинских АЭС не исчезнет до тех пор, пока в Украине будет идти война

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, депутат Европарламента Урмас Паэт (Партия реформ) среди прочего ответил на вопросы, касающиеся запрета на въезд в Эстонию граждан РФ с турвизами, а также угроз Владимира Путина снова заблокировать вывоз зерна из украинских портов.

- Глава МИДа Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что 19 сентября начнет действовать запрет на въезд в Эстонию через шенгенскую внешнюю границу для граждан РФ, независимо от того, какая страна выдала шенгенскую визу. Такое же решение приняли и Латвия, Литва и Польша. Воздушное сообщение России с ЕС закрыто, поэтому нет сомнений, что это решение четырех соседних с РФ стран очень сильно повлияет на количество российских туристов в Европе. Можно ли сказать, что Эстония, Латвия, Литва и Польша в эти дни играют ключевую роль во внешней политике ЕС, поскольку самостоятельно принимают решение, сильное влияние которого будет ощущаться и далеко за пределами этих стран?

- Я думаю, что все-таки значительное сокращение числа российских туристов в Европе произошло уже определенное время назад. Именно тогда, когда было принято решение, что не будет прямых авиарейсов между странами Евросоюза и Россией. Когда принималось такое решение, одна из его идей как раз и состояла в том, чтобы стало совершаться меньше поездок россиян в Европу с туристическими целями.

Конечно, многие россияне все-таки продолжали летать в ЕС с пересадками в Стамбуле или Белграде. Возможности попасть в ЕС для россиян остались, но очень сильно сузились. И по всему миру же людям стало понятно, почему были приняты такие меры. Война в Украине продолжается, люди в Украине по-прежнему погибают. Была бы абсолютно ненормальной ситуация, когда украинцам приходится быть на фронте, защищать с риском для жизни свободу своей страны, а граждане страны-агрессора в это время путешествуют по Европе, делают там покупки, загорают на пляжах.

Однако важно понимать, что у введения таких ограничительных мер есть не только моральное, но и практическое измерение. Ведь после того, как закрылось авиасообщение между Евросоюзом и Россией, прессинг на границы соседних с Россией стран ЕС стал очень сильным. Это испытали на себе пограничники Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Польши. Многие россияне хотели путешествовать по Европе на автомобиле, или же они приезжают в Таллинн, Ригу или Хельсинки, чтобы сесть в этих городах на самолет в какую-то европейскую страну. Нагрузка на пограничников в странах ЕС, соседствующих с Россией, стала совершенно неадекватной. Эта нагрузка становилась такой большой, что у пограничников просто не осталось возможности проверять российских туристов должным образом.

Кроме того, к сожалению, есть и прямые риски для безопасности соседствующих с Россией стран ЕС. Потому что с туристическими визами в российском паспорте путешествуют очень разные люди. Все же мы помним о совершенных российскими спецслужбами преступлениях в Великобритании или Чехии. Эти агенты попадали в эти страны именно по туристическим визам.

Туристическая виза — эта виза, которую получает человек, который хочет заниматься именно туризмом. Есть россияне, у которых имеются какие-то гуманитарные причины для посещения стран ЕС, хотят ли они встретиться в Европе с родственниками, имеют ли какие-то медицинские цели. Эти люди смогут по-прежнему приезжать в Евросоюз. Перед ними европейские двери никто не запирает. Ограничения касаются граждан России, которым сейчас хочется отдыхать в Европе и ходить по европейским магазинам.

- Владимир Путин на этой неделе сказал, что думает над тем, чтобы снова ограничить вывоз зерна из украинских портов. Россия сосредоточилась в последнее время на ядерном шантаже, создав чрезвычайную ситуацию на Запорожской АЭС, и на энергетическом, закручивая вентили газопроводов. Кажется, в повестку дня возвращается и зерновой шантаж. Есть ли реальная опасность выхода России из зерновой сделки?

- Конечно, такая опасность существует. С учетом того, что Россия делала в последние месяцы, от нее можно ожидать чего угодно. Однако самой жуткой вещью, которую творит сейчас Россия, является война в Украине. Убийства людей в Украине. На фоне этой войны все эти формы шантажа, к которым прибегает Россия, смотрятся как бы уже второстепенными злодействами.

Конечно, Путин говорит неправду, когда утверждает, что почти все зерно из украинских портов попадает в страны Евросоюза. Я в августе был с рабочими поездками в нескольких странах Африки, и политики этих стран прямо говорили, что у них имеются долгосрочные и большие контракты на поставки зерна из Украины, и в этом году из-за блокировки портов получить это зерно вдруг стало большой проблемой. Очень многие страны в Африке, в других регионах мира многие годы покупают украинское зерно и очень сильно от него зависят.

- Сегодня Еврокомиссия представила всем странам ЕС для обсуждения опцию введения предельной цены на российский газ. Позавчера Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сказал, что Россия ни в коем случае не акцептирует такие меры, и если они будут введены, Россия вообще прекратит поставки топлива Западу, причем не только газа, но и нефти, угля, мазута. Может ли Россия позволить себе выполнить эти угрозы? Или же состояние российской экономики не дает Кремлю такой возможности?

- России следовало бы в первую очередь отдать себе отчет, почему Евросоюз ввел против нее санкции. Причина более чем прозрачна: Евросоюз ввел санкции, поскольку Россия начала и продолжает военную агрессию против европейской страны, против Украины. Кроме того, к настоящему моменту, наверное, во всех без исключения столицах стран ЕС есть понимание, что импорт российских энергоносителей при нынешнем режиме в России стал связан со слишком уж высокой политической ценой.

Почти все страны Евросоюза стали находить себе новых партнеров для заключения контрактов о поставках газа и других видов топлива. Также страны Европы стали заключать энергетические договоры между собой, которые позволяли бы создавать инфраструктуру для того, чтобы эффективнее транспортировать топливо из одной страны в другую. Наконец, активно пошла работа в том направлении, чтобы эффективнее использовать те природные ресурсы, которые есть в самой Европе. В комплексе эти меры свидетельствуют о том, что Европа делает стратегический выбор, который повлечет за собой отпадание нужды в российском газе для Европы. Эта нужда уже очень сильно сократилась, если сравнить с той ситуацией, что наблюдалась в начале этого года.

Европа очень неплохо справляется с подготовкой к предстоящей зиме. Газохранилища уже заполнены на 85-90 процентов. Все те шаги по замещению российского топлива, которые делаются, уже показывают свою эффективность. Только что Шарль Мишель, глава Совета Европы, сообщил, что в ходе своего визита в Катар он договорился о новых поставках в Европу катарского газа.

России нужно понять, что она не единственный экспортер газа в мире. Есть и другие экспортеры, Европа их находит и начинает с ними эффективно работать. В стратегическом плане тот газовый шантаж, к которому прибегает Россия, сильнее всего именно самой России и навредит.

- Власти России и Украины прокомментировали доклад МАГАТЭ о ситуации на Запорожской АЭС. Обе стороны конфликта говорят, что готовы выполнять рекомендации миссии агентства. Основным вопросом остаются параметры зоны безопасности, которую МАГАТЭ рекомендует установить вокруг АЭС. Наверное, ни о какой зоне безопасности не может идти речи, если на станции будут оставаться российские военные и их оружие и техника, но очень похоже на то, что российские войска ни в коем случае не собираются покидать этот объект. Станет ли ситуация на ЗАЭС после визита миссии МАГАТЭ хотя бы немного безопаснее?

- Очень трудно сказать, снизился ли риск катастрофы на станции после визита туда миссии МАГАТЭ, но, вне всякого сомнения, сам по себе этот визит был очень важен. На мой взгляд, Россия совершает большую ошибку своим поведением в отношении этой станции, поэтому что это поведение не может вызвать понимания ни у кого в мире. Всем людям в мире понятно, какие особые меры безопасности нужно принимать на ядерных объектах. И когда сейчас на всех континентах люди прочитают или услышат в новостях о поездке делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, что Россия во время развязанной ею войны в Украине создает повышенные риски для безопасности всего человечества, у очень многих людей в самых разных странах возникнет очень сильное желание, чтобы Россия прекратила свою агрессию.

Ядерный вопрос — это совершенно особая тема, и руководители большинства стран мира испытывают очень сильную тревогу перед угрозой ядерной катастрофы. Но действия России, направленные на устрашение всего мира этой угрозой, никак на пользу самой России не работают. Позиция политиков и позиция населения в большинстве государств никак уж не будет лояльной по отношению к стране-источнику такой угрозы.

Риск ядерной катастрофы на ядерных объектах Украины будет оставаться достаточно значительным до тех пор, пока в Украине продолжается война. Любой ядерный объект в зоне активных боевых действий всегда будет фактором очень высокого риска. Катастрофа ведь в таких условиях может произойти даже не по чьему-то сознательному и конкретному преступному расчету, а, допустим, просто из-за случайного попадания в ядерный объект какой-нибудь запущенной по другим целям ракеты.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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