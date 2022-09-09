Паэт: запретом на въезд россиян с турвизами Эстония еще и защищает свою безопасность

- Владимир Путин на этой неделе сказал, что думает над тем, чтобы снова ограничить вывоз зерна из украинских портов. Россия сосредоточилась в последнее время на ядерном шантаже, создав чрезвычайную ситуацию на Запорожской АЭС, и на энергетическом, закручивая вентили газопроводов. Кажется, в повестку дня возвращается и зерновой шантаж. Есть ли реальная опасность выхода России из зерновой сделки?

- Конечно, такая опасность существует. С учетом того, что Россия делала в последние месяцы, от нее можно ожидать чего угодно. Однако самой жуткой вещью, которую творит сейчас Россия, является война в Украине. Убийства людей в Украине. На фоне этой войны все эти формы шантажа, к которым прибегает Россия, смотрятся как бы уже второстепенными злодействами.

Конечно, Путин говорит неправду, когда утверждает, что почти все зерно из украинских портов попадает в страны Евросоюза. Я в августе был с рабочими поездками в нескольких странах Африки, и политики этих стран прямо говорили, что у них имеются долгосрочные и большие контракты на поставки зерна из Украины, и в этом году из-за блокировки портов получить это зерно вдруг стало большой проблемой. Очень многие страны в Африке, в других регионах мира многие годы покупают украинское зерно и очень сильно от него зависят.