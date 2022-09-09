Студия Postimees: выстоит ли Запад перед энергетическим, ядерным и зерновым шантажом Кремля?

- Сегодня Еврокомиссия представит всем странам ЕС для обсуждения опцию введения предельной цены на российский газ. Позавчера Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сказал, что Россия ни в коем случае не акцептирует такие меры, и если они будут введены, Россия вообще прекратит поставки топлива Западу, причем не только газа, но и нефти, угля, мазута. Может ли Россия позволить себе выполнить эти угрозы? Или же состояние российской экономики не дает Кремлю такой возможности?

- Власти России и Украины прокомментировали доклад МАГАТЭ о ситуации на Запорожской АЭС. Обе стороны конфликта говорят, что готовы выполнять рекомендации миссии агентства. Основным вопросом остаются параметры зоны безопасности, которую МАГАТЭ рекомендует установить вокруг АЭС. Наверное, ни о какой зоне безопасности не может идти речи, если на станции будут оставаться российские военные и их оружие и техника, но очень похоже на то, что российские войска ни в коем случае не собираются покидать этот объект. Станет ли ситуация на ЗАЭС после визита миссии МАГАТЭ хотя бы немного безопаснее?

- Глава МИДа Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что 19 сентября начнет действовать запрет на въезд в Эстонию через шенгенскую внешнюю границу для граждан РФ, независимо от того, какая страна выдала шенгенскую визу. Такое же решение приняли и Латвия, Литва и Польша. Воздушное сообщение России с ЕС закрыто, поэтому нет сомнений, что это решение четырех соседних с РФ стран очень сильно повлияет на количество российских туристов в Европе. Можно ли сказать, что Эстония, Латвия, Литва и Польша в эти дни играют ключевую роль во внешней политике ЕС, поскольку самостоятельно принимают решение, сильное влияние которого будет ощущаться и далеко за пределами этих стран?