Эстония вместе с остальными странами Балтии и Польшей запретит российским туристам въезд через внешнюю границу Шенгена

«Из-за санкций на воздушное сообщение восточная граница Эстонии превратилась в ключевой для транзита пункт. Если в феврале восточную границу Эстонии пересекло 10 477 граждан России, то в июле это число возросло до 26 500 человек, и в течение летних месяцев ежедневно нашу границу пересекало в среднем более 1000 человек.

Помимо собственной внутренней безопасности Эстония как государство, расположенное на внешней границе Шенгена, отвечает также за все шенгенское пространство, и в нынешней ситуации с безопасностью массовому движению российских туристов сопутствует повышенная угроза для безопасности. По соображениям безопасности каждая страна имеет право закрыть свои границы и временно ограничить пересечение государственной границы, и для обеспечения как региональной безопасности, так и безопасности Шенгенской зоны в более широком плане мы вместе с остальными странами Балтии и Польшей и ограничили транзит российских туристов», – сказал министр внутренних дел.

По словам Ляэнеметса, с моральной точки зрения важно, что мы продолжим искать решение на уровне всего Европейского союза, но сейчас необходимо быстрое применение дополнительных ограничений, чтобы снизить риск для внутренней безопасности и общественного порядка региона, который влечет за собой туристический транзит.