Эстония вместе с Латвией, Литвой и Польшей запретит въезд через внешнюю границу для граждан России, имеющих краткосрочную шенгенскую визу. В Эстонии запрет на въезд вступит в силу с 19 сентября. Самое позднее с этого же дня ограничение начнет действовать также в Латвии, Литве и Польше.
Эстония вместе с остальными странами Балтии и Польшей запретит российским туристам въезд через внешнюю границу Шенгена
«Вместе с Латвией, Литвой и Польшей мы решили совместно ограничить возможности туризма для граждан России, чтобы защитить общественный порядок и безопасность», – сказала премьер-министр Кая Каллас. «Россия принесла войну на территорию Европы и использует все средства, чтобы расколоть наше общество. Как государства, расположенные у внешней границы ЕС, мы должны охранять безопасность Европы. Сейчас невозможно гарантировать, что прибывающие через Эстонию в ЕС российские туристы не влекут за собой риска для безопасности. Региональное соглашение достигнуто, теперь мы продолжим работать над тем, чтобы запрет на туризм для граждан России начал действовать во всем Европейском союзе».
«Поездки в Европейский союз – это привилегия, которая не относится к числу прав человека. В ситуации, когда в Украине людей мучают, убивают и терроризируют, граждане страны-агрессора не должны иметь возможность наслаждаться преимуществами свободного мира. Мы больше не будем пропускать российских туристов через границу Эстонии. Одним из важных исключений при этом будет возможность посещать живущих здесь членов семьи», - отметила Каллас. Премьер-министры Эстонии, Латвии, Литвы и Польши подчеркнули это также в сегодняшнем совместном заявлении.
По словам премьер-министра Лаури Ляэнеметса, мы уже ввели санкции для граждан России, имеющих выданную Эстонией шенгенскую визу, но это не ограничивает возможность приехать сюда для граждан России, имеющих визу, выданную другой страной Шенгена, а также возможности использовать Эстонию в качестве транзитной страны.
«Из-за санкций на воздушное сообщение восточная граница Эстонии превратилась в ключевой для транзита пункт. Если в феврале восточную границу Эстонии пересекло 10 477 граждан России, то в июле это число возросло до 26 500 человек, и в течение летних месяцев ежедневно нашу границу пересекало в среднем более 1000 человек.
Помимо собственной внутренней безопасности Эстония как государство, расположенное на внешней границе Шенгена, отвечает также за все шенгенское пространство, и в нынешней ситуации с безопасностью массовому движению российских туристов сопутствует повышенная угроза для безопасности. По соображениям безопасности каждая страна имеет право закрыть свои границы и временно ограничить пересечение государственной границы, и для обеспечения как региональной безопасности, так и безопасности Шенгенской зоны в более широком плане мы вместе с остальными странами Балтии и Польшей и ограничили транзит российских туристов», – сказал министр внутренних дел.
По словам Ляэнеметса, с моральной точки зрения важно, что мы продолжим искать решение на уровне всего Европейского союза, но сейчас необходимо быстрое применение дополнительных ограничений, чтобы снизить риск для внутренней безопасности и общественного порядка региона, который влечет за собой туристический транзит.
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подтвердил, что работа по поиску общеевропейского решения продолжается: «Пока мы не достигли единодушия на европейском уровне по вопросу, как ограничить въезд граждан России в Европейский союз, мы введем это ограничение регионально. Это наш легитимный ответ на массовое движение российских туристов через наши страны в Европу». Министр Рейнсалу добавил, что продолжение антироссийских санкций крайне необходимо для того, чтобы не ослаблять давление на Россию. С точки зрения внешней политики Эстонии это как вопрос ценностей, так и экзистенциальный.
Ограничение не распространяется на всех российских граждан. Государственную границу и в будущем могут пересекать граждане России, имеющие целью посетить на действующей правовой основе живущих в Шенгенской зоне членов семьи или человека, с которым они воспитывают общих несовершеннолетних детей. Исключение будет действовать для дипломатов, граждан России, которым в Эстонии выдана краткосрочная виза и которые зарегистрированы здесь для работы, для владельцев краткосрочной учебной визы, а также для работников сферы международных товарных и пассажирских перевозок.
В виде исключения в страну также будут пускать людей по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов. С целью транзита Эстонию могут без задержки пересекать люди, которые таким образом едут в страну своего постоянного проживания. Исключения будут действовать также при пересечении латвийской, литовской и польской границы.
По состоянию на понедельник граждане России имели 49 804 выданных Эстонией визы, из них 47 998 – краткосрочные и 1805 – долгосрочные. В 19 285 случаях целью является туризм, а в 20 389 случаях – посещение родственников и друзей. Остальные страны Шенгенской зоны выдают в год более трех миллионов шенгенских виз на срок до пяти лет, обеспечивающих многократный въезд в Шенгенскую зону. Действующая краткосрочная шенгенская виза имеется как минимум приблизительно у десяти миллионов граждан России.
Решение правительства признает недействительным ограничение на въезд в Эстонию, установленное так называемым санкционным постановлением в отношении России и Беларуси, новые ограничения на въезд будут установлены Законом о государственной границе. Коммуникационное бюро правительства опубликует распоряжение правительства и пояснительную записку к нему на сайте, где можно будет найти также дополнительную информацию и ответы на наиболее популярные вопросы, в том числе на русском и английском языке.