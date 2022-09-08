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Королева Елизавета в больнице, врачи обеспокоены состоянием ее здоровья

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rus.postimees.ee
Королева Елизавета в больнице, врачи обеспокоены состоянием ее здоровья
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Королева Великобритании Елизавета II
Королева Великобритании Елизавета II Фото: Jane Barlow

По сообщению Букингемского дворца, 96-летняя королева Великобритании находится под медицинским наблюдением в Балморале в Шотландии, врачи обеспокоены ее здоровьем.

Все дети королевы либо уже находятся в Балморале, либо едут туда, сообщил королевский корреспондент Би-би-си Джонни Даймонд.

«Как и вся страна, я очень обеспокоен, и мысленно я с семьей королевы», – написал в Twitter лидер оппозиции в британском парламенте Кейр Стармер.

«После проведенного сегодня утром дополнительного обследования врачи обеспокоены состоянием здоровья королевы и посоветовали ей оставаться под медицинским наблюдением», – говорится в официальном заявлении, но добавляется, что королева в настоящее время чувствует себя комфортно в Балморале.

Опасения по поводу здоровья королевы появились вчера, когда запланированная встреча была отложена.

Спикер палаты общин Линдси Хойл прервал энергетические дебаты, чтобы передать королеве и королевской семье наилучшие пожелания от имени ее коллег.

«Мы все глубоко обеспокоены сообщениями о здоровье Ее Величества. Мои мысли с королевой и всей королевской семьей», – написала в Twitter первый министр Шотландии Никола Стерджен.

«Пусть присутствие Бога будет поддержкой и утешением для Ее Величества, ее семьи и тех, кто заботится о ней в Балморале», – написал в Twitter глава англиканской церкви архиепископ Кентерберийский.

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