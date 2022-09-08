По сообщению Букингемского дворца, 96-летняя королева Великобритании находится под медицинским наблюдением в Балморале в Шотландии, врачи обеспокоены ее здоровьем.
Королева Елизавета в больнице, врачи обеспокоены состоянием ее здоровья
Все дети королевы либо уже находятся в Балморале, либо едут туда, сообщил королевский корреспондент Би-би-си Джонни Даймонд.
«Как и вся страна, я очень обеспокоен, и мысленно я с семьей королевы», – написал в Twitter лидер оппозиции в британском парламенте Кейр Стармер.
«После проведенного сегодня утром дополнительного обследования врачи обеспокоены состоянием здоровья королевы и посоветовали ей оставаться под медицинским наблюдением», – говорится в официальном заявлении, но добавляется, что королева в настоящее время чувствует себя комфортно в Балморале.
Опасения по поводу здоровья королевы появились вчера, когда запланированная встреча была отложена.
Спикер палаты общин Линдси Хойл прервал энергетические дебаты, чтобы передать королеве и королевской семье наилучшие пожелания от имени ее коллег.
«Мы все глубоко обеспокоены сообщениями о здоровье Ее Величества. Мои мысли с королевой и всей королевской семьей», – написала в Twitter первый министр Шотландии Никола Стерджен.
All of us are feeling profoundly concerned at reports of Her Majesty’s health.— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) September 8, 2022
My thoughts and wishes are with the Queen and all of the Royal Family at this time.
«Пусть присутствие Бога будет поддержкой и утешением для Ее Величества, ее семьи и тех, кто заботится о ней в Балморале», – написал в Twitter глава англиканской церкви архиепископ Кентерберийский.
My prayers, and the prayers of people across the @churchofengland and the nation, are with Her Majesty The Queen today.— Archbishop of Canterbury (@JustinWelby) September 8, 2022
May God’s presence strengthen and comfort Her Majesty, her family, and those who are caring for her at Balmoral.