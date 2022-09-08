Королева Елизавета в больнице, врачи обеспокоены состоянием ее здоровья

Все дети королевы либо уже находятся в Балморале, либо едут туда, сообщил королевский корреспондент Би-би-си Джонни Даймонд.

«Как и вся страна, я очень обеспокоен, и мысленно я с семьей королевы», – написал в Twitter лидер оппозиции в британском парламенте Кейр Стармер.

«После проведенного сегодня утром дополнительного обследования врачи обеспокоены состоянием здоровья королевы и посоветовали ей оставаться под медицинским наблюдением», – говорится в официальном заявлении, но добавляется, что королева в настоящее время чувствует себя комфортно в Балморале.

Опасения по поводу здоровья королевы появились вчера, когда запланированная встреча была отложена.

Спикер палаты общин Линдси Хойл прервал энергетические дебаты, чтобы передать королеве и королевской семье наилучшие пожелания от имени ее коллег.

«Мы все глубоко обеспокоены сообщениями о здоровье Ее Величества. Мои мысли с королевой и всей королевской семьей», – написала в Twitter первый министр Шотландии Никола Стерджен.

All of us are feeling profoundly concerned at reports of Her Majesty’s health.

My thoughts and wishes are with the Queen and all of the Royal Family at this time. — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) September 8, 2022

«Пусть присутствие Бога будет поддержкой и утешением для Ее Величества, ее семьи и тех, кто заботится о ней в Балморале», – написал в Twitter глава англиканской церкви архиепископ Кентерберийский.