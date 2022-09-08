«Для нас – никаких проблем». Жена Карпина о запрете россиянам въезжать в Эстонию

«На мою семью данное решение вообще никак не повлияет. Я, мой муж и дети – граждане Эстонии. Для нас никаких проблем. Как отношусь к такому решению властей? Никак, потому что не имею отношения к этим решениям. Я вне политики, поэтому ничего не комментирую», — цитирует Карпину Sport24.