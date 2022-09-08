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«Для нас – никаких проблем». Жена Карпина о запрете россиянам въезжать в Эстонию

rus.postimees.ee
«Для нас – никаких проблем». Жена Карпина о запрете россиянам въезжать в Эстонию
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Валерий и Дарья Карпины.
Валерий и Дарья Карпины. Фото: Gavriil Grigorov

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, прокомментировала информацию о том, что Эстония, Латвия, Литва и Польша объявили о запрете на въезд для российских спортсменов, сообщает «Чемпионат»

«На мою семью данное решение вообще никак не повлияет. Я, мой муж и дети – граждане Эстонии. Для нас никаких проблем. Как отношусь к такому решению властей? Никак, потому что не имею отношения к этим решениям. Я вне политики, поэтому ничего не комментирую», — цитирует Карпину Sport24.

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