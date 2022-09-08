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США выделят 19 странам два миллиарда долларов на защиту от России

Deutsche Welle
США выделят 19 странам два миллиарда долларов на защиту от России
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Военная базе «Рамштайн» в Германии.
Военная базе «Рамштайн» в Германии. Фото: DOUG MCSCHOOLER/USA TODAY NETWORK

В дополнение к 675 миллионам долларов военной помощи Киеву Госдеп объявил о выделении еще два миллиардов Украине и 18 соседним странам, которым угрожает Россия.

Власти США утвердили дополнительные кредиты и гарантии на сумму в два миллиарда долларов для Украины и еще 18 европейских стран, которым потенциально может угрожать Россия в будущем, сообщает агентство AFP со ссылкой на официальное заявление Госдепартамента США в четверг, 8 сентября.

О новой военной помощи стало известно на фоне визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, о котором заранее не сообщалось. Теперь выделение средств должен одобрить Конгресс. Около миллиарда долларов из этой суммы будет выделено Украине, а остальные деньги получат Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Грузия, Греция, Косово, Латвия, Литва, Молдова, Черногория, Северная Македония, Польша, Румыния, Словакия и Словения.

Это дополнительная помощь к объявленным ранее 675 миллионам долларов для Киева. По словам представителя Госдепа, финансовая помощь необходима для повышения безопасности Украины и 18 соседних стран, в том числе союзников по НАТО и других региональных партнеров, которые сталкиваются с наибольшим риском будущей агрессии со стороны России.

США в прошедшем финансовом году, который закончился в июне, уже предоставили Украине и соседним странам подобные кредиты и гарантии на сумму около 4 миллиардов долларов, напоминает AFP.

Новый пакет военной помощи Киеву

Ранее 8 сентября глава Пентагона Ллойд Остин на встрече контактной группы по Украине на американской военной базе «Рамштайн» в Германии сообщил, что президент США Джо Байден одобрил выделение нового пакета военной помощи Киеву на 675 миллионов долларов.

«Это уже двадцатая поставка оборудования администрацией Байдена из запасов США для Украины с августа прошлого года», – подчеркнул Остин. По его словам, новый пакет военной помощи будет включаться в себя 105-мм гаубицы, высокоточные реактивные снаряды GMLRS и артиллерийские боеприпасы.

Остин подчеркнул, что военная поддержка союзниками Украины окупается. «Мы видим очевидный успех наших усилий на поле боя», – заявил глава Пентагона. Всего на конец августа сумма американской военной помощи Украине достигла 10,6 миллиарда долларов, подсчитало агентство Reuters.

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