Умерла королева Елизавета, она правила 70 лет

Днем 8 сентября королеву Елизавету поместили под наблюдение врачей из-за того, что медики начали опасаться за ее здоровье. «После дополнительного обследования, проведенного сегодня утром, врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей находиться под наблюдением врачей», – сообщалось в заявлении Букингемского дворца.

Незадолго до сообщения о кончине Елизаветы в замок Балморал в Шотландии начали прибывать члены королевской семьи – сын королевы принц Чарльз с супругой Камиллой, и внук принц Уильям.

После смерти Елизаветы II Великобританию вновь возглавит король. Чарльз, дольше всех находившийся на посту принца Уэльского, станет королем Карлом III. В связи с этим изменится последняя строчка британского национального гимна, в который поют уже 70 лет «Боже, храни королеву», вместо этого теперь она звучит как «Боже, храни короля».

«Лондонский мост пал»

Операция «Лондонский мост пал» – название уже давно продуманного плана, который должен был осуществиться после смерти королевы Англии, пишет RUS TVNET.

Согласно плану, в день смерти старший сын королевы Чарльз сразу же станет королем. Скорее всего, все предприятия в Великобритании в этот день будут закрыты. На следующий день Чарльз произнесет свою первую официальную речь в качестве короля. Правительство даст присягу новому королю в Гайд-парке (Лондон). После король Чарльз отправится в турне по Великобритании.

Кроме того, планом было предусмотрено, что похороны состоятся спустя 10 или 12 дней после смерти. Ясно одно: в день похорон будет официальный выходной во всей Великобритании. После службы гроб перенесут в Виндзорский замок, а затем королева Елизавета II, вероятно, будет погребена рядом с ее отцом, королем Георгом VI.