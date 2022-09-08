Завтра ожидается солнечная погода

Сегодня ночью в Эстонии будет малооблачная погода без осадков. Во многих местах образуется туман. Ветер в основном восточный, юго-восточный 1-7, в районе Рижского залива порывами до 12 м/с. Температура воздуха -2...+5, на побережье местами 11°С.