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Завтра ожидается солнечная погода

prognoz.ee
Завтра ожидается солнечная погода
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Солнечная погода.
Солнечная погода. Фото: Arvo Meeks

Сегодня ночью в Эстонии будет малооблачная погода без осадков. Во многих местах образуется туман. Ветер в основном восточный, юго-восточный 1-7, в районе Рижского залива порывами до 12 м/с. Температура воздуха -2...+5, на побережье местами 11°С.

Завтра днем в Эстонии будет малооблачно, без осадков. В первой половине дня местами сохранится туман. Ветер юго-восточный, на северном побережье восточной четверти 3-9, на островах порывами 12 м/с. Температура воздуха 13...16°С.

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