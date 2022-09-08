Сегодня ночью в Эстонии будет малооблачная погода без осадков. Во многих местах образуется туман. Ветер в основном восточный, юго-восточный 1-7, в районе Рижского залива порывами до 12 м/с. Температура воздуха -2...+5, на побережье местами 11°С.
Завтра ожидается солнечная погода
Завтра ожидается солнечная погода
Завтра днем в Эстонии будет малооблачно, без осадков. В первой половине дня местами сохранится туман. Ветер юго-восточный, на северном побережье восточной четверти 3-9, на островах порывами 12 м/с. Температура воздуха 13...16°С.