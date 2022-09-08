Танель Кийк стал новым вице-мэром Таллинна

Сам Кийк не участвовал в заседании собрания, так как, по словам мэра Михаила Кыварта, он заболел коронавирусом.

Кийк был советником заместителя председателя Рийгикогу в 2012-2016 годах, руководителем бюро премьер-министра в Государственной канцелярии в 2016-2019 годах, министром социальных дел в 2019-2021 годах и министром здравоохранения и труда в 2021-2022 годах.

Председатель городского собрания Евгений Осиновский пожелал новому вице-мэру сил на новом посту. «Я ожидаю, что у нового вице-мэра будет стратегическое видение развития движения в течение следующего десятилетия. Согласно международным соглашениям и собственному климатическому плану Таллинна, транспортные выбросы должны снижаться, а количество автомобилей уменьшаться. Для этого нам нужно построить новые трамвайные пути, обновить сеть линий и другими способами стимулировать безавтомобильное движение», – сказал Осиновский.