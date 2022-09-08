План Букингемского дворца: что будет после смерти королевы Елизаветы II

По плану, в последние часы рядом с королевой будут находиться ее родственники и врачи. Когда королева навсегда закроет глаза, принц Чарльз станет королем и его братья и сестра поцелуют ему руку.

Вскоре после этого, согласно плану, личный секретарь королевы свяжется с премьер-министром страны. В последний раз, когда в Великобритании скончался монарх, Георг VI, во избежание утечек информации был использован код «Угол Гайд-парка». В случае Елизаветы II кодом станет фраза «Лондонский мост рухнул».

После этого о кончине Елизаветы сообщат главам 15 правительств стран, где королева является формальным главой государства, а также руководству 36 стран - членов Британского содружества. Затем сообщения будут отправлены всем ведущим мировым СМИ.

По информации издания, британская корпорация BBC в день смерти королевы активирует систему оповещения в чрезвычайных ситуациях, которая была создана во времена холодной войны на случай атаки на объекты инфраструктуры страны.

Похоронам Елизаветы II будут предшествовать многочисленные приемы, военный парад и траурные шествия. При этом королева станет первым с 1760 года монархом, которого будут отпевать в Вестминстерском аббатстве. Похоронена Елизавета II будет в усыпальнице Виндзорского замка.