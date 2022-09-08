«Новости в 7» за 8 сентября: как будут дотироваться счета за энергию, с кем тренировалась Керсти Кальюлайд и фестиваль Station Narva

Сегодня в выпуске:

– Правительство на сегодняшней пресс-конференции, разъяснило принципы компенсации счетов за электроэнергию и отопление.

– Коротко о главном: на какой праздник приглашаются таллиннцы и гости столицы, какой пост может занять Кейт Пентус-Роозиманнус и что за предложение обсудит Таллиннское горсобрание.

– В соцсетях негодуют родители несовершеннолетних детей. Мы разбирались кто домогается подростков.

– Вместе с журналистами портала Limon, мы узнали, кто сегодня составил компанию на пробежке Керсти Кальюлайд.

– Международная панорама: за что жителям Швейцарии может грозить тюремное заключение, почему жители Швеции грядущей зимой могут остаться без свежих овощей и в чем российские депутаты обвиняют Владимира Путина.

– В Нарве начался юбилейный, пятый фестиваль Station Narva. Расскажем в подробностях, чем готовы порадовать, всех приехавших на ставший уже традиционным фестиваль.