Украинский генерал: ВСУ вернули 700 квадратных километров под Харьковом

Бригадный генерал Алексей Громов заявил сегодня на пресс-конференции, что в ходе продолжающейся операции украинские силы проникли до пятидесяти километров вглубь российских позиций на оккупированных территориях и отбили более 20 сел в Харьковской области, пишет Reuters.

«Общая площадь возвращенной под контроль Украины территории в направлении Харькова и Южного Буга составляет более 700 квадратных километров», – сказал Громов.

Он добавил, что украинские войска также продвинулись до трех километров на Славянском фронте и отбили село Озерное.

Громов также отметил роль ударных беспилотников Bayraktar турецкого производства.

«Вражеская пехота и мотоартиллерийские части, не защищенные средствами ПВО, являются легкой добычей для наших «Байрактаров», численность которых благодаря нашим добровольцам постоянно увеличивается», – сказал он.

В социальных сетях циркулируют сообщения о том, что украинские силы взяли под контроль Шевченков и приближаются к Хрущевке, которая находится всего в 2 км от Купянска.

Виталий Ганчев, назначенный Москвой мэр оккупированного Россией Купянска в Харьковской области, заявил сегодня, что из города и его окрестностей началась эвакуация женщин и детей из-за сильных обстрелов Украины.