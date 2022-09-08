Латвийская православная церковь стала независимой от Московского патриархата

Ранее ЛПЦ действовала при Московском патриархате, который поддерживает правящий в России режим и ее войну против Украины. Как указал Левитс, поправки восстановят исторический статус ЛПЦ и исключат любую власть Московского патриархата над латвийской церковью.

Закон предусматривает, что ЛПЦ со всеми ее епархиями, приходами и учреждениями является полностью самостоятельной и не зависит от власти какой-либо церкви за пределами Латвии.

Закон устанавливает полностью автокефальный статус церкви и предусматривает, что ее возглавляет глава церкви, который не зависит от какой-либо церковной власти за пределами Латвии.

Также предусмотрено, что церковь будет письменно информировать канцелярию президента о назначении или освобождении от должности церковных глав, митрополитов, архиепископов и епископов. После этого канцелярия президента объявит об этих изменениях в должностях в официальном издании, а также направит эту информацию в учреждение, ответственное за регистрацию религиозных организаций и их учреждений.

В аннотации к законопроекту поясняется, что такое регулирование даст возможность проверить, соответствует ли избранное на должность лицо всем требованиям нормативных актов и интересам национальной безопасности. До 1 октября церковь должна уведомить канцелярию президента о действующем главе церкви, митрополитах, архиепископах и епископах.

Предусмотрено, что до 31 октября ЛПЦ должна привести свой устав в соответствие с поправками к закону о статусе церкви, внеся в него необходимые изменения.