Елизавета II: высокий долг и служение народу

Референдум

Годом позже, в ходе визита в Северную Ирландию в рамках празднования своего Бриллиантового юбилея, она пожала руку одному из бывших боевиков ИРА Мартину Макгиннессу.

Для королевы это был непростой и горький момент. Ее родственник – лорд Луис Маунтбаттен, которого она очень любила, и который был также дядей ее мужа, был убит в 1979 году при взрыве бомбы, заложенной ИРА.

Позднее сотни тысяч людей приняли участие в празднованиях Бриллиантового юбилея королевы, которые завершились в Лондоне.

Референдум о независимости Шотландии, прошедший в 2014 году, стал испытанием для Елизаветы II. Все помнили произнесенную ею в 1977 году речь в парламенте, в которой она говорила о своей приверженности Соединенному Королевству.

«Среди моих предков - короли и королевы Англии и Шотландии, а также принцы Уэльса. Поэтому я вполне готова понять эти устремления. Но я не могу забыть то, что была коронована королевой Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии», – сказала она.

Накануне референдума, находясь в своей резиденции Балморал, королева обронила замечание, явно предназначавшееся для того, чтобы его услышали. Она выразила надежду на то, что люди хорошо подумают о будущем.

После обнародования результатов референдума в заявлении королевы звучало облегчение от того, что Соединенное Королевство осталось единым, хотя она и признала, что политический ландшафт изменился.