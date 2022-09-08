Президент Карис выразил соболезнования: память о королеве Елизавете II будет жить вечно

«Эстония поминает носителя достоинства Соединенного Королевства и Содружества Наций, Ее Величество королеву Елизавету II, которая понимала мировые изменения и помогала нам всем становиться более открытыми. Посвященность королевы Елизаветы II своей стране и народу вызывает восхищение. Ее мудрое и уравновешенное, дружелюбное и сердечное отношение ко всем людям будет и дальше вдохновлять нас. Эстонский народ будет всегда помнить дружественный визит Ее Величества в Эстонию. Мы пребываем в глубоком трауре, выражаем глубокие соболезнования королевской семье и народам Соединенного Королевства и государств Содружества Наций. Память о королеве Елизавете II будет жить вечно», – написал глава эстонского государства.