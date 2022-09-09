Лидеры стран и дипломаты всего мира приносят соболезнования членам королевской семьи и всем жителям Великобритании в связи со смертью королевы Елизаветы II, скончавшейся в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.
Мировые лидеры тепло вспоминают королеву Елизавету и прощаются с ней
Лидеры стран и дипломаты всего мира приносят соболезнования членам королевской семьи и всем жителям Великобритании в связи со смертью королевы Елизаветы II, скончавшейся в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.
Вспоминая королеву, все отмечают ее стойкость и несгибаемость духа, глубочайшую преданность долгу, а также личную доброту и прекрасное чувство юмора.
Первым свои соболезнования принес французский президент Эммануэль Макрон, назвавший Елизавету другом Франции и королевой с добрым сердцем.
44-й президент США Барак Обама заявил, что 70-летнее пребывание Елизаветы на троне было наполнено изяществом, элегантностью и неустанным служением делу.
«Раз за разом она продолжала удивлять нас своей теплотой, тем, насколько легко всегда было в ее компании, своим личным обаянием и невероятным умением разбавить пафос серьезных событий всегда уместным юмором», - говорится в заявлении Обамы, который не раз встречался королевой Елизаветой.
Действующий президент США Джо Байден сказал, что королева Елизавета была не просто монархом, а определила собой целую историческую эпоху.
Вспоминая свой официальный визит в Великобританию в 2021 году, Байден сказал, что королева «очаровала нас своим остроумием, тронула своей добротой и щедро делилась с нами своей мудростью».
За 70 лет своего пребывания на троне Елизавета II лично встречалась с 14 американскими президентами.
Дональд Трамп заявил, что «никогда не забудет щедрую дружбу, великую мудрость и прекрасное чувство юмора Её Величества».
«Она была великой женщиной и прекрасной леди – единственной в своем роде!» – написал Трамп в своей социальной сети Truth Social((, созданной после изгнания экс-президента из «Твиттера»)).
В Канаде за годы царствования королевы Елизаветы сменилось 12 премьер-министров. Выступая вскоре после официального сообщения Букингемского дворца, Джастин Трюдо с трудом сдерживал эмоции, говоря об очевидной глубокой любви, которую королева испытывала к канадцам.
«В этом полном сложностей мире она всегда умела успокоить нас своей неизменной доброта и твердостью характера», - заявил Трюдо, добавив, что ему лично будет не хватать разговоров с королевой, в которых она всегда отличалась умом, остроумием, любознательностью, готовностью помочь, чувством юмора и многими другими качествами.
«Она была одним из моих кумиров, и мне будет невероятно ее не хватать», - добавил Трюдо, едва сдерживая слезы.
«Выдающаяся личность»
Король Нидерландов Виллем-Александр, приходящийся королеве родственником в пятом колене, заявил, что он сам и королева Максима вспоминают Елизавету II с глубоким уважением и большой любовью, как "мудрого и мужественного" монарха.
Король Бельгии Филипп и королева Матильда назвали Елизавету «выдающейся личностью... проявлявшей достоинство, мужество и преданность на протяжении всего своего пребывания на троне».
Премьер-министр Индии Нарендра Моди вспомнил, как в ходе своих визитов в Великобританию он дважды встречался с королевой.
«Никогда не забуду ее тепло и доброту, — написал он в «Твиттере». - Во время одной из встреч она показала мне носовой платок, который подарил ей на свадьбу Махатма Ганди. Я всегда буду дорожить проявленным ею тогда уважением».
Канцлер Германии Олаф Шольц воздал должное великолепному чувству юмора Елизаветы II и напомнил, что после ужасов Второй мировой войны королева прилагала все возможные усилия для примирения двух стран, о чем Германия никогда не забудет.
Символ стабильности
За семь десятилетий, которые королева Елизавета II провела на троне, мир изменился практически до неузнаваемости - и именно это стало лейтмотивом многих официальных заявлений, сделанных по поводу ее кончины.
Как отметил Барак Обама, она пережила периоды процветания и застоя — от высадки на Луну до падения Берлинской стены.
Президент Ирландии Майкл Хиггинс упомянул о ее необычайном чувстве долга, выразив уверенность, что Елизавета займет в британской истории уникальное место.
«За ее 70-летнее царствование произошли огромные перемены, но все это время для британского народа она неизменно была источником спокойствия и уверенности», - говорится в длинном заявлении Хиггинса, опубликованном ирландскими властями.
Глава законодательного собрания Ирландии Майкл Мартин назвал правление Елизаветы исторически долгим, а кончину королевы охарактеризовал как конец эпохи.
«Ее преданность долгу и служению обществу была очевидна, а ее мудрость и опыт - поистине уникальны», - говорится в заявлении Мартина, где он очень тепло вспоминает королеву и ее государственный визит в Ирландию в 2011 году.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал королеву символом преемственности, который на протяжении десятилетий радикальных перемен, включая деколонизацию Африки и Азии и эволюцию Содружества, обнадеживал уже самим фактом своего существования.
В заявлении он воздал должное ее непоколебимой преданности служению своему народу, добавив, что мир долго будет помнить ее преданность.
Президент Израиля Ицхак Герцог тоже отметил огромные изменения, которые произошли в мире за 70 лет царствования Елизаветы, добавив, что сама королева оставалась при этом примером стабильного, ответственного лидера, а также маяком нравственности, человечности и патриотизма.
Хотя сама королева никогда не бывала в Израиле, его посещали принцы Чарльз, Эдуард и Уильям, а также покойный принц Филипп, мать которого похоронена в Иерусалиме.
«Королева Елизавета была исторической личностью: она жила в истории, она творила историю и, уйдя из жизни, оставила нам великолепное наследие», - написал президент Герцог.