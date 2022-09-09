Мировые лидеры тепло вспоминают королеву Елизавету и прощаются с ней

«Она была великой женщиной и прекрасной леди – единственной в своем роде!» – написал Трамп в своей социальной сети Truth Social((, созданной после изгнания экс-президента из «Твиттера»)).

В Канаде за годы царствования королевы Елизаветы сменилось 12 премьер-министров. Выступая вскоре после официального сообщения Букингемского дворца, Джастин Трюдо с трудом сдерживал эмоции, говоря об очевидной глубокой любви, которую королева испытывала к канадцам.

«В этом полном сложностей мире она всегда умела успокоить нас своей неизменной доброта и твердостью характера», - заявил Трюдо, добавив, что ему лично будет не хватать разговоров с королевой, в которых она всегда отличалась умом, остроумием, любознательностью, готовностью помочь, чувством юмора и многими другими качествами.

«Она была одним из моих кумиров, и мне будет невероятно ее не хватать», - добавил Трюдо, едва сдерживая слезы.

С Джастином Трюдо королева встречалась неоднократно, последний раз - в марте этого года, в Виндзоре Фото: Getty Images

«Выдающаяся личность»

Король Нидерландов Виллем-Александр, приходящийся королеве родственником в пятом колене, заявил, что он сам и королева Максима вспоминают Елизавету II с глубоким уважением и большой любовью, как "мудрого и мужественного" монарха.

Король Бельгии Филипп и королева Матильда назвали Елизавету «выдающейся личностью... проявлявшей достоинство, мужество и преданность на протяжении всего своего пребывания на троне».

Премьер-министр Индии Нарендра Моди вспомнил, как в ходе своих визитов в Великобританию он дважды встречался с королевой.