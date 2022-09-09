Действие ограничений? Автобусные перевозчики отметили снижение числа пассажиров из РФ в Эстонию

По данным Lux Express, количество пассажиров на рейсах, следующих из Петербурга в Таллинн и Ригу через эстонскую границу, в период с 22 августа по 4 сентября сократилось на 3% по сравнению с показателем за период 1-14 августа.

При этом компания отметила высокий спрос на поездки в Финляндию.

«В период с 18 августа по 7 сентября загрузка на рейсах Lux Express на финском направлении составляла 96%, тогда как на эстонском – 91%. Но оба показателя для автобусного бизнеса считаются довольно высокими», – сказала руководитель отдела продаж и маркетинга АО «Евролайнс» (российское представительство Lux Express Group) Наталья Арефьева.

Lux Express по маршруту из Петербурга в Таллинн в настоящее время отправляет 48 рейсов в неделю.

В пресс-службе перевозчика Ecolines сообщили, что после 18 августа около 20% клиентов с эстонским шенгеном отказались от поездки из РФ в Эстонию.

«Поскольку лето – сезон отпусков, больше 50-70% пассажиров, которые снялись с поездки в Эстонию, отправились в Финляндию. Спрос превышал предложение. Глубина продаж составляла 2 недели, то есть свободных мест на автобус в Финляндию не было на две недели вперед», - отметил представитель Ecolines Андрей Волков.

По его словам, высокий туристический сезон завершился в первую неделю сентября, сейчас перевозчики наблюдают сезонный спад продаж.

В Эстонии с 18 августа действует распоряжение правительства об ограничении для граждан России выдачи виз и въезда в страну. В четверг министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сообщил, что с 19 сентября въезд для граждан России, в том числе, имеющим шенгенские визы, которые были выданы третьими государствами, закрыт.

Lux Express Group основана в 1992 году и является оператором международных автобусных экспресс-линий. В частности, до введения коронавирусных ограничений перевозчик осуществлял рейсы из Санкт-Петербурга в Таллин, Вильнюс, Ригу, Тарту и Хельсинки, а также из Москвы в Таллин и Ригу.