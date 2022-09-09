ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ОШИБКА ⟩ Eesti Energia случайно сообщила о досрочном расторжении выгодных договоров

Клиент Eesti Energia, обратившийся в BNS, сообщил, что его мать заключила с Eesti Energia договор с фиксированной ценой 19 ноября 2020 года, согласно которому стороны установили цену на электроэнергию до 31 октября 2023 года. Согласно договору, фиксированная цена на электроэнергию составляла 0,0718 евро/кВтч днем ​​и 0,0593 евро/кВтч ночью.

Согласно уведомлению, отправленному клиенту по электронной почте в четверг вечером, Eesti Energia будет считать этот договор расторгнутым начиная с 31 декабря этого года, то есть за десять месяцев до окончания срока действия договора.

В пятницу утром пресс-служба предприятия разослала письмо, в котором сообщила, что письма с неправильными данными были разосланы клиентам из-за человеческой ошибки.

«Eesti Energia приносит извинения клиентам. В четверг из-за человеческой ошибки компания разослала 21 000 клиентов письма, которые могли включать неправильный выбор языка и неправильную дату истечения срока действия договора. Все эти клиенты в ближайшее время получат новое письмо с правильной информацией и на желаемом языке», - говорится в письме.

В Eesti Energia заверили, что не расторгают пакеты с фиксированной ценой преждевременно и в одностороннем порядке.

«Я искренне извиняюсь перед клиентами. Это была человеческая ошибка. Мы сделаем все возможное, чтобы избежать подобных ошибок в будущем. В ближайшее время мы отправим клиентам новое информационное письмо, и его язык и данные будут правильными, — сказала член правления Eesti Energia Агнес Рооз. – Eesti Energia держит свое обещание, и мы не будем в одностороннем порядке досрочно прекращать действие пакетов с фиксированной ценой».