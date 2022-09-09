Тянак о конкуренте: донать Рованперя я уже не успею

Рованперя по-прежнему уверенно занимает в рейтинговой таблице первую позицию, хотя на предыдущем этапе в Бельгии он был не в лучшей форме. Теоретически у Рованперя есть возможность получить свой первый титул чемпиона мира уже на этих выходных – на проходящем в Греции ралли Акрополя.

Тянак отстает от Рованперя на 72 пункта, для того, чтобы заполучить титул, финн должен набрать в Греции на 19 очков больше, чем Тянак. Гонщик Hyundai отмечает, что уже не успеет догнать лидера гонки.

«Калле должен очень захотеть расстаться с титулом, чтобы это стало возможно», - сказал Тянак перед началом этапа чемпионата мира в Греции изданию Iltaleht.

Грунтовые дороги Греции – настоящий вызов для гонщиков. На пятничных заездах Рованперя должен стартовать первым, это дает легкое преимущество остальным спортсменам. Тянак выходит на трассу вторым.

«Это вторая худшая стартовая позиция. Это не самое плохое, но все-таки плохое, - сказал Тянак. – Но я уверен, что Калле поборется за победу. Мы также приложим все усилия, чтобы победить».

Общая длина гоночных трасс в первый день соревнований – 110 км, но их необходимо пройти без технических пауз.