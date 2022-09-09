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Статистика: реэкспорт из Эстонии вырос на 44%

rus.postimees.ee
Статистика: реэкспорт из Эстонии вырос на 44%
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Экспорт и импорт. Иллюстративное фото.
Экспорт и импорт. Иллюстративное фото. Фото: Constantin Stanciu / PantherMedia / Constantin Stanciu

По данным Департамента статистики, экспорт товаров в июле увеличился по сравнению с тем же месяцем 2021 года за месяц на 13% и импорт – на 22%. Реэкспорт из Эстонии увеличился на 44%, а вывоз эстонских товаров остался на уровне июля прошлого года.

Из Эстонии экспортировано товаров в текущих ценах на около 1,7 миллиарда евро и импортировано на 2 миллиарда евро. Дефицит товарообмена составил 349 миллионов евро и в сравнении с июлем 2021 года увеличился в два раза, т.е. на 177 миллионов евро.

Ведущий аналитик Департамента статистики Эвелин Пуура отметила, что на рост экспорта в июле этого года более всего повлиял реэкспорт товаров, в то время как экспорт товаров эстонского производства остался на уровне прошлого года. Более всего увеличился импорт и реэкспорт минерального топлива, электроэнергии и природного газа. Экспортные цены за год выросли на 27% и импортные цены — на 29%. «Нашим основным партнером по экспорту в июле этого года была Латвия, в июне это была Финляндия. Главной причиной изменения основного партнера стал реэкспорт электроэнергии и постоянное повышение ее цены», — сказала Пуура.

Из товаров в июле больше всего экспортировали минеральное топливо и электроэнергию, электрооборудование, сельскохозяйственную продукцию, продукты питания, а также древесину и изделия из древесины. По сравнению с июлем прошлого года в наибольшей степени (на 123 миллиона евро) увеличился экспорт минерального топлива и электроэнергии, на 45 миллионов евро — экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания и на 24 миллиона евро — экспорт механического оборудования.

Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту была Латвия, далее следуют Финляндия и Литва. В Латвию более всего экспортировались электроэнергия и легковые автомобили, в Финляндию – металлоконструкции, прочие изделия из стали и электрооборудование, а в Литву – минеральное топливо и легковые автомобили. Более всего увеличился экспорт в Латвию, Грецию и Литву. В Латвию больше экспортировалось электроэнергии, изделий из листового проката и легковых автомобилей, а в Грецию и Литву – моторного топлива», – добавила Пуура.

Доля товаров эстонского производства составила 64% от общего объема экспортируемых товаров и в сравнении с июлем прошедшего года уменьшилась на 7%. Наибольшее влияние на экспорт товаров эстонского производства оказало уменьшение экспорта минеральной продукции, металла и изделий из металла, а также деталей для транспортных средств.

Из товаров больше всего импортировалось минерального топлива и электроэнергии, металла и изделий из металла, транспортных средств, электрооборудования, а также сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Более всего (на 185 миллионов евро) увеличился ввоз минерального топлива и электроэнергии, на 47 миллионов евро — импорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, а также на 42 миллиона евро импорт транспортных средств.

Больше всего товаров ввозилось из Финляндии, Литвы и Германии. В наибольшей степени увеличился импорт из Финляндии, Литвы и Турции. Из Финляндии больше всего экспортировалось электроэнергии, природного газа и моторного топлива, из Литвы – моторного топлива, а из Турции – металла и изделий из металла, в т.ч. железных прутков и стержней, труб и металлоконструкций.

Эстонский товарообмен по месяцам, 2021–2022

Месяц

Экспорт, млн евро

Импорт, млн евро

Баланс, млн евро

2021

2022

изменение, %

2021

2022

изменение, %

2021

2022

ВСЕГО

9883

12182

23

10964

14280

30

-1082

-2098

Январь

1190

1622

36

1306

1778

36

-116

-156

Февраль

1257

1491

19

1327

1780

34

-70

-289

Март

1465

1997

36

1653

2166

31

-188

-169

Апрель

1536

1603

4

1639

2139

31

-103

-536

Май

1469

1932

32

1646

2221

35

-177

-289

Июнь

1464

1844

26

1720

2156

25

-256

-311

Июль

1503

1693

13

1674

2042

22

-172

-349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные внешнеторговые партнеры Эстонии, июль 2022

Государство-импортер,

объединение государств

Экспорт, млн евро

 

Доля, %

Динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года, %

Государство-экспортер,

объединение государств

Импорт,

млн евро

Доля,

%

Динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года, %

ВСЕГО

1693

100

13

ВСЕГО

2042

100

22

ЕС-27

1126

67

10

ЕС-27

1524

75

28

Еврозона-19 стран

877

52

13

Еврозона-19 стран

1206

59

34

Страны, не входящие в ЕС

567

33

19

Страны, не входящие в ЕС

518

25

6

1. Латвия

254

15

64

1. Финляндия

331

16

50

2. Финляндия

223

13

11

2. Литва

233

11

66

3. Литва

127

8

40

3. Германия

197

10

23

4. Швеция

117

7

1

4. Россия

185

9

-15

5. США

94

6

-19

5. Латвия

160

8

13

6. Германия

86

5

-18

6. Швеция

120

6

6

7. Норвегия

70

4

69

7. Польша

120

6

19

8. Россия

69

4

17

8. Китай

81

4

47

9. Греция

56

3

233

9. Нидерланды

70

3

11

10. Дания

47

3

18

10. Италия

55

3

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспорт и импорт по категориям товаров, июль 2022

Раздел (группа) товаров согласно комбинированной номенклатуре (KN)

Экспорт

Импорт

Баланс,

млн евро

млн евро

доля,

%

динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года, %

млн

евро

доля, %

динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года, %

ВСЕГО

1693

100

13

2042

100

22

-349

Сельскохозяйственная продукция и продукты питания (I–IV)

148

9

44

193

10

33

-45

Минеральная продукция (V)

429

25

40

452

22

69

-23

Сырье и продукция химической промышленности (VI)

77

5

4

148

7

4

-71

Резиновые и пластмассовые изделия (VII)

49

3

19

95

5

7

-46

Древесина и изделия из древесины (IX)

145

9

7

74

4

-22

72

Бумага и изделия из бумаги (X)

36

2

24

32

2

28

4

Текстиль и изделия из текстиля (XI)

32

2

-1

64

3

21

-32

Металл и изделия из металла (XV)

125

7

-11

233

11

20

-108

Машины и механическое оборудование (84)

142

8

21

187

9

7

-46

Электрооборудование (85)

215

13

-2

207

10

18

9

Транспортные средства (XVII)

105

6

-1

210

10

25

-105

Оптические, измерительные и точные приборы (XVIII)

43

2

28

32

2

12

11

Различные промышленные изделия (XX)

101

6

-7

45

2

6

56

Прочее

46

3

-13

70

3

-7

-25

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