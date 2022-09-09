По данным Департамента статистики, экспорт товаров в июле увеличился по сравнению с тем же месяцем 2021 года за месяц на 13% и импорт – на 22%. Реэкспорт из Эстонии увеличился на 44%, а вывоз эстонских товаров остался на уровне июля прошлого года.
Статистика: реэкспорт из Эстонии вырос на 44%
Из Эстонии экспортировано товаров в текущих ценах на около 1,7 миллиарда евро и импортировано на 2 миллиарда евро. Дефицит товарообмена составил 349 миллионов евро и в сравнении с июлем 2021 года увеличился в два раза, т.е. на 177 миллионов евро.
Ведущий аналитик Департамента статистики Эвелин Пуура отметила, что на рост экспорта в июле этого года более всего повлиял реэкспорт товаров, в то время как экспорт товаров эстонского производства остался на уровне прошлого года. Более всего увеличился импорт и реэкспорт минерального топлива, электроэнергии и природного газа. Экспортные цены за год выросли на 27% и импортные цены — на 29%. «Нашим основным партнером по экспорту в июле этого года была Латвия, в июне это была Финляндия. Главной причиной изменения основного партнера стал реэкспорт электроэнергии и постоянное повышение ее цены», — сказала Пуура.
Из товаров в июле больше всего экспортировали минеральное топливо и электроэнергию, электрооборудование, сельскохозяйственную продукцию, продукты питания, а также древесину и изделия из древесины. По сравнению с июлем прошлого года в наибольшей степени (на 123 миллиона евро) увеличился экспорт минерального топлива и электроэнергии, на 45 миллионов евро — экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания и на 24 миллиона евро — экспорт механического оборудования.
Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту была Латвия, далее следуют Финляндия и Литва. В Латвию более всего экспортировались электроэнергия и легковые автомобили, в Финляндию – металлоконструкции, прочие изделия из стали и электрооборудование, а в Литву – минеральное топливо и легковые автомобили. Более всего увеличился экспорт в Латвию, Грецию и Литву. В Латвию больше экспортировалось электроэнергии, изделий из листового проката и легковых автомобилей, а в Грецию и Литву – моторного топлива», – добавила Пуура.
Доля товаров эстонского производства составила 64% от общего объема экспортируемых товаров и в сравнении с июлем прошедшего года уменьшилась на 7%. Наибольшее влияние на экспорт товаров эстонского производства оказало уменьшение экспорта минеральной продукции, металла и изделий из металла, а также деталей для транспортных средств.
Из товаров больше всего импортировалось минерального топлива и электроэнергии, металла и изделий из металла, транспортных средств, электрооборудования, а также сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Более всего (на 185 миллионов евро) увеличился ввоз минерального топлива и электроэнергии, на 47 миллионов евро — импорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, а также на 42 миллиона евро импорт транспортных средств.
Больше всего товаров ввозилось из Финляндии, Литвы и Германии. В наибольшей степени увеличился импорт из Финляндии, Литвы и Турции. Из Финляндии больше всего экспортировалось электроэнергии, природного газа и моторного топлива, из Литвы – моторного топлива, а из Турции – металла и изделий из металла, в т.ч. железных прутков и стержней, труб и металлоконструкций.
Эстонский товарообмен по месяцам, 2021–2022
Месяц
Экспорт, млн евро
Импорт, млн евро
Баланс, млн евро
2021
2022
изменение, %
2021
2022
изменение, %
2021
2022
ВСЕГО
9883
12182
23
10964
14280
30
-1082
-2098
Январь
1190
1622
36
1306
1778
36
-116
-156
Февраль
1257
1491
19
1327
1780
34
-70
-289
Март
1465
1997
36
1653
2166
31
-188
-169
Апрель
1536
1603
4
1639
2139
31
-103
-536
Май
1469
1932
32
1646
2221
35
-177
-289
Июнь
1464
1844
26
1720
2156
25
-256
-311
Июль
1503
1693
13
1674
2042
22
-172
-349
Основные внешнеторговые партнеры Эстонии, июль 2022
Государство-импортер,
объединение государств
Экспорт, млн евро
Доля, %
Динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года, %
Государство-экспортер,
объединение государств
Импорт,
млн евро
Доля,
%
Динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года, %
ВСЕГО
1693
100
13
ВСЕГО
2042
100
22
ЕС-27
1126
67
10
ЕС-27
1524
75
28
Еврозона-19 стран
877
52
13
Еврозона-19 стран
1206
59
34
Страны, не входящие в ЕС
567
33
19
Страны, не входящие в ЕС
518
25
6
1. Латвия
254
15
64
1. Финляндия
331
16
50
2. Финляндия
223
13
11
2. Литва
233
11
66
3. Литва
127
8
40
3. Германия
197
10
23
4. Швеция
117
7
1
4. Россия
185
9
-15
5. США
94
6
-19
5. Латвия
160
8
13
6. Германия
86
5
-18
6. Швеция
120
6
6
7. Норвегия
70
4
69
7. Польша
120
6
19
8. Россия
69
4
17
8. Китай
81
4
47
9. Греция
56
3
233
9. Нидерланды
70
3
11
10. Дания
47
3
18
10. Италия
55
3
15
Экспорт и импорт по категориям товаров, июль 2022
Раздел (группа) товаров согласно комбинированной номенклатуре (KN)
Экспорт
Импорт
Баланс,
млн евро
млн евро
доля,
%
динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года, %
млн
евро
доля, %
динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года, %
ВСЕГО
1693
100
13
2042
100
22
-349
Сельскохозяйственная продукция и продукты питания (I–IV)
148
9
44
193
10
33
-45
Минеральная продукция (V)
429
25
40
452
22
69
-23
Сырье и продукция химической промышленности (VI)
77
5
4
148
7
4
-71
Резиновые и пластмассовые изделия (VII)
49
3
19
95
5
7
-46
Древесина и изделия из древесины (IX)
145
9
7
74
4
-22
72
Бумага и изделия из бумаги (X)
36
2
24
32
2
28
4
Текстиль и изделия из текстиля (XI)
32
2
-1
64
3
21
-32
Металл и изделия из металла (XV)
125
7
-11
233
11
20
-108
Машины и механическое оборудование (84)
142
8
21
187
9
7
-46
Электрооборудование (85)
215
13
-2
207
10
18
9
Транспортные средства (XVII)
105
6
-1
210
10
25
-105
Оптические, измерительные и точные приборы (XVIII)
43
2
28
32
2
12
11
Различные промышленные изделия (XX)
101
6
-7
45
2
6
56
Прочее
46
3
-13
70
3
-7
-25