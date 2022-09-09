Определились игроки квалификационной и основной сеток Tallinn Open WTA 250

Помимо этого, для участия в турнире зарегистрировались: победительницы в одиночном и парном разрядах Барбора Крейчикова (№ 23 WTA) и Тереза Мартинцова (№ 71 WTA) из Чехии, победительница Уимблдонского турнира Елена Рыбакина (№ 25 WTA) из Казахстана и Джил Тайхман (№ 30 WTA) из Швейцарии.

От США в турнире примут участие Шелби Роджерс (№ 31 WTA), Бернарда Пера (№ 45 WTA) и Энн Ли (№ 66 WTA). В Таллинне также сыграют Чжан Шуай (№ 36 WTA) из Китая, Алисон Ван Эйтванк (№ 43 WTA) из Бельгии, Айла Томлянович (№ 46 WTA) из Австралии, Ангелина Калинина (№ 47 WTA) и Марта Костюк (№ 65 WTA) из Украины, Клара Таусон (№ 57 WTA) из Дании, Лаура Зигемунд (№ 57 WTA) из Германии, Диана Парри (№ 74 WTA) из Франции.

Путевки на турнир Tallinn Open WTA 250 уже получила 21 участница основной сетки. Еще шестеро теннисисток попадут на турнир, пройдя квалификационный отбор. Четыре девушки смогут принять участие благодаря пропускам «уайлд-кард». Один игрок сможет принять участие в турнире благодаря специальному пропуску (т. н. special exempt). В общей сложности в турнире Tallinn Open WTA 250 примет участие 32 теннисистки.

WTA 250 Tallinn Open пройдет с 24 сентября по 2 октября в Теннисном центре Forus в Тонди.

Билеты на турнир Tallinn Open можно приобрести в среде продажи билетов Piletitasku. С информацией о продаже билетов можно ознакомиться здесь.

24.09–25.09.2022 пройдут квалификационные игры турнира. Поединки основного раунда запланированы на 26.09–2.10.2022: · на 26.09–29.09.2022 можно купить билеты на утренние сессии; · 30.09–1.10 пройдут четверть- и полуфиналы – билеты можно купить как на утренние, так и на вечерние сессии; · 2.10 пройдет финал турнира.

В среде Piletitasku можно приобрести зрительские пропуски на турнир, обычные и VIP-билеты (обеспечивают также проход в лаунж турнира).

Поддержку в проведении турнира WTA 250 Tallinn Open оказывают: город Таллинн, Tallink, Kapitel, Alexela, Forus, Министерство культуры, Porche, A le Coq, Sportland, Octagon, HEAD, Simsonship и EAS. Медиа-партнеры мероприятия – Delfi Media и TV3 Grupp.