Лука Дончич подал в суд на собственную мать

Дончич дал согласие на использование бренда в ноябре 2018 года, когда ему было 19 лет. Официально товарный знак был зарегистрирован в январе 2020 года. В июле 2021 года разыгрывающий направил своей маме письменное уведомление о том, что он больше не дает согласия на использование и регистрацию товарного знака, поскольку хочет развивать свой бренд без постороннего участия.