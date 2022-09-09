Приложение Rus.Postimees предлагает свежий и полный обзор мира новостей. Если вы до сих пор не загрузили приложение Rus.Postimees на свое смарт-устройство, то вот пять причин, почему вам стоит это сделать уже сейчас!
5 причин скачать приложение Rus.Postimees
1. При желании новости будут доходить до вас без открытия приложения!
Будьте первыми, кто узнает о происходящем в мире. Помимо новостей, в приложении можно найти интересные галереи, видео, трансляции и многое другое. Самая свежая информация будет доходить до вас немедленно, если вы подпишитесь на уведомления. Если вы разрешите редактору присылать вам уведомления (push-уведомления) о самых важных новостях, вы всегда будете в курсе происходящего — даже не открывая приложение. Наши редакторы знают, как отобрать для вас самые лучшие и важные истории.
2. Приложение можно использовать на всех устройствах
Приложение Rus.Postimees можно использовать на всех смарт-устройствах, которые вы носите с собой. Если вы являетесь пользователем Android - вы можете загрузить приложение Rus.Postimees из магазина Google Play. Владельцы смартфонов и планшетов Apple могут сделать это в App Store.
3. Приложение Rus.Postimees теперь доступно и на смарт-часах!
Благодаря новому приложению на часах - читатели Rus.Postimees всегда будут в курсе того, что происходит в Эстонии и в мире, даже когда телефона нет под рукой. Если у вас есть Apple Watch, вы можете посмотреть последние новости на своем запястье.
Приложение Rus.Postimees бесплатно для всех пользователей Apple Watch. Для установки приложения на часы - необходимо лишь скачать скачать приложение Rus.Postimees на телефон.
4. Отвлекитесь от чтения новостей и поиграйте
Если вы хотите отдохнуть от чтения новостей, популярные игры также нашли свое место в приложении Rus.Postimees. Судоку, 2048, крестики-нолики, гомоку - каждый найдет для себя что-то подходящее.
5. Устали читать? Посмотрите видео
В приложение Rus.Postimees собрано множество видео, где наши корреспонденты обсуждают с гостями в студии актуальные темы. Просто выберите понравившуюся рубрику и начните смотреть.