На выборах в Италии правые уверенно идут к победе. Они могут начать саботировать санкции и привести страну к зависимости от Путина, если не поссорятся между собой, пишет «Новая газета. Европа».
«Попавшие под санкции зарабатывают, а те, кто их ввел, стоят на коленях»: пророссийские правые партии рвутся к власти в Италии
Итальянские ультраправые партии уверенно идут к победе на парламентских выборах. Фаворитом гонки стала глава «Братьев Италии» Джорджия Мелони, которая в коалиции с лидерами «Лиги» Маттео Сальвини и «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони сможет создать в парламенте коалицию большинства. Но только если они не успеют поссориться между собой — из-за вопроса антироссийских санкций.
Мелони не по душе радикализм Сальвини, который заявляет, что «санкции разжигают войну». Старый друг Путина Берлускони считает, что российский президент «абсолютно способен» противостоять санкциям и ограничению цен на газ. «Никто не говорит, что Путин не хочет мира», — соглашаясь с правыми, говорит глава популистского «Движения пяти звезд» Джузеппе Конте.
О перспективах прихода к власти в Италии пророссийских правых партий — в материале «Новой газеты. Европа».
Правые — лидеры по опросам
Согласно последним социологическим опросам, у правой коалиции есть все шансы победить на грядущих парламентских выборах в Италии, которые состоятся 25 сентября. К примеру, вот что следует из опроса, проведенного исследовательским институтом Quorum/YouTrend: правые «Братья Италии» Джорджии Мелони имеют наибольшую поддержку среди итальянцев (24,2%) — и это при том, что ее партия набрала всего 4% на выборах 2018 года.
За ней следует левая Демократическая партия Энрико Летта с 21,9%, далее — ультраправая «Лига Севера» Маттео Сальвини с 13,5%, популистское «Движение пяти звезд» экс-премьера Джузеппе Конте с 12,1% и «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони с 8,1%. Другие партии, согласно опросу, набирают менее 10% голосов.
В целом, правоцентристская коалиция набирает почти половину (47,3%) голосов (из тех, кто определился, за кого будет голосовать), левоцентристская — лишь 28,5%. При этом доля неопределившихся и воздержавшихся составила 42%.
Сальвини, Мелони, Берлускони. Когда что-то происходит, эти трое всегда оказываются рядом
«Санкции [против России] работают? Нет. На сегодняшний день те, кто попал под санкции, зарабатывают, а те, кто ввел санкции, стоят на коленях», — заявил 49-летний лидер «Лиги севера» Маттео Сальвини во время встречи политических лидеров в Черноббио на озере Комо. В преддверии выборов все чаще слышны дискуссии о том, что делать с санкциями против России и стоит ли вкладывать средства в поддержку Украины и противостояние российской агрессии.
Итальянские правые партии неожиданно частично разделились в этом вопросе. Европа, считает Сальвини, ошибается, когда вводит все новые и новые ограничения против России. По его мнению, нужно переосмыслить стратегию «российского вопроса» для того, чтобы итальянский бизнес не пострадал от скачка цен на энергоресурсы и разрыва отношений с Россией: «Санкции разжигают войну. <…> Санкции не вредят России, которая теперь зарабатывает на сотни триллионов больше. Они наносят вред нашему бизнесу и нашим семьям».
«Даже Путин не сказал бы лучше», — саркастично комментирует позицию Сальвини глава Демократической партии Энрико Летта. «Сальвини, близкий к Путину, пропутинский, поддерживающий путинские тезисы, представляет реальную опасность для нашей страны», — добавил он.
Сальвини призвал власти Евросоюза возместить расходы из-за введения санкций против России. Без государственной поддержки миллионы итальянцев рискуют оказаться без работы, считает он (действительно, Италия — одна из европейских стран с наибольшим уровнем безработицы (7,9%), особенно — среди молодого населения (24%), однако в июле она снизилась, и в целом показатель безработицы после введения санкций против России не пошел наверх, а продолжал падать, возвращаясь к доковидным временам — прим. ред.).
По мнению Сальвини, чрезвычайную ситуацию в Италии уже сейчас можно объявить из-за возросших счетов за электричество и газ. При этом он добавляет: «Должны ли мы защищать Украину? Да, но я бы не хотел, чтобы санкции больше вредили тем, кто их вводит, чем тем, кто их терпит».
Пока Сальвини произносит эти слова, его союзница, 45-летняя Джорджия Мелони, сидящая рядом на встрече партийных лидеров, опускает голову и запускает руки в волосы. Мелони более мягка в этом вопросе, но и она и не призывает к ужесточению политики по отношению к РФ.
«Если говорить о санкциях против России, невозможно вернуться назад», — считает она. По мнению главы «Братьев Италии», если поддерживать Владимира Путина, можно лишиться поддержки общества, которое выступает «против российской агрессии».
«Война в Украине — верхушка айсберга, конфликта, имеющего целью пересмотр мирового порядка. Если Украина падет, а Запад погибнет, в выигрыше окажется не только Россия, но и Китай», — заявила она.
Мелони задается вопросом: если бы Италия больше не присылала оружие и не участвовала в подготовке санкций, что бы сделал Запад? «Ничего, он продолжал бы это оружие присылать. Если Италия откажется от союзников, для Украины ничего не изменится, а для нас — изменится многое», — считает лидер «Братьев Италии».
Мелони, как бы частично соглашаясь с Сальвини, говорит: «не преступление после нескольких месяцев войны спросить себя, все ли идет по плану».
Что касается 85-летнего лидера «Вперед, Италия!» и старого друга Путина Сильвио Берлускони, то он открыто не высказывается за санкции, но постоянно говорит, что Европа должна объединиться и решить ситуацию с ценами на газ. «Левые в ответе за то, что позволили поднять нашу зависимость от российского газа с 19,9% от общего объема до 45,9%. В наших семьях холодно, нам придется вспомнить, кто поставил под угрозу наше внутреннее спокойствие», — заявил он в видеообращении.
Берлускони признался, что хотел бы вместе с бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель стать посредниками, «чтобы положить конец конфликту между Украиной и Россией». Говоря про Путина, лидер «Вперед, Италия!» выразил мнение, что российский президент «абсолютно способен противостоять санкциям и ограничению цен на газ».
Берлускони признался, что хотел бы вместе с бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель стать посредниками, «чтобы положить конец конфликту между Украиной и Россией». Говоря про Путина, лидер «Вперед, Италия!» выразил мнение, что российский президент «абсолютно способен противостоять санкциям и ограничению цен на газ».
Столкновение между правыми все еще скрыто, но потенциально взрывоопасно, пишет итальянская La Repubblica. Мелони знает о влиянии российской линии на союзников, однако не готова идти наперекор планам по сближению с США, которые начались с осуждения агрессии России в Украине, сообщают источники газеты. Между тем, по данным издания, Сальвини убежден, что Берлускони поддержит мягкую линию в отношении Москвы как близкий друг Путина.
Сальвини «полон решимости» поставить Рим в положение, подобное положению Венгрии, которая всего несколько дней назад договорилась об увеличении поставок российского газа, считает La Repubblica.
Мелони — будущий премьер?
Согласно опросу Quorum/YouTrend, больше всего итальянцы доверяют президенту Серджио Маттарелле (61%) и ушедшему в отставку премьер-министру Марио Драги (54%). За ними следуют партийные лидеры Джорджия Мелони (39%), Джузеппе Конте (34%), Маттео Сальвини (29%), Сильвио Берлускони (29%), Эмма Бонино (партия +Europa, 25%), Энрико Летта (24%), Луиджи Ди Майо (министр иностранных дел, коалиция «Вместе за будущее», 18%), Карло Календа (партия «Действие», 19%) и Маттео Ренци (партия «Живая Италия», 17%). Мнение о работе уходящего правительства, следует из опроса, остается положительным (57%).
Получается, не считая президента и и.о. премьера, популярностью у итальянцев пользуются в основном именно правые силы (Мелони, Сальвини, Берлускони). В список фаворитов входит и Конте — глава популистского «Движения пяти звезд», из-за раскола внутри которого и разгорелся внутриполитический кризис, приведший к отставке Драги и внеочередным парламентским выборам (подробнее о расколе и об отставке Драги).
Конте, в частности, выступал за пересмотр политики поставок оружия в Украину, считая, что средства нужно перенаправить на решение внутриполитических проблем. Сейчас он говорит, что не против антироссийских санкций, тем не менее, он считает, что они не работают так, как хотелось бы. «Я был за ужесточение [санкций], но я также осознавал, что они навредят нам. Даже сегодня они не очень эффективны против Путина, потому что мы думали поставить российскую экономику на колени, а этого не происходит», — сказал Конте.
В августе Джорджия Мелони заявляла, что может стать первой женщиной на посту премьера в Италии. Опросы еще тогда показывали, что «Братья Италии» вместе с правоцентристской коалицией могут победить на выборах, а глава партии, победившей в коалиции, может стать премьером.
Первым пунктом предвыборной программы «Братьев Италии» стоит поддержка рождаемости и семьи. Далее — налоговая реформа, поддержка итальянского бизнеса, реформа политики занятости, поддержка молодежи, ужесточение миграционной политики, переход к президентской республике. Во внешней же политике Мелони предлагает сосредоточиться на «защите национальных интересов и защите родины» и стоять «вместе с международными союзниками в вопросе поддержки Украины перед лицом агрессии со стороны Российской Федерации». Однако в коалиции с Сальвини и Берлускони это, вероятно, будет сложно.