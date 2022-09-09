«Попавшие под санкции зарабатывают, а те, кто их ввел, стоят на коленях»: пророссийские правые партии рвутся к власти в Италии

Итальянские правые партии неожиданно частично разделились в этом вопросе. Европа, считает Сальвини, ошибается, когда вводит все новые и новые ограничения против России. По его мнению, нужно переосмыслить стратегию «российского вопроса» для того, чтобы итальянский бизнес не пострадал от скачка цен на энергоресурсы и разрыва отношений с Россией: «Санкции разжигают войну. <…> Санкции не вредят России, которая теперь зарабатывает на сотни триллионов больше. Они наносят вред нашему бизнесу и нашим семьям».

«Даже Путин не сказал бы лучше», — саркастично комментирует позицию Сальвини глава Демократической партии Энрико Летта. «Сальвини, близкий к Путину, пропутинский, поддерживающий путинские тезисы, представляет реальную опасность для нашей страны», — добавил он.

Сальвини призвал власти Евросоюза возместить расходы из-за введения санкций против России. Без государственной поддержки миллионы итальянцев рискуют оказаться без работы, считает он (действительно, Италия — одна из европейских стран с наибольшим уровнем безработицы (7,9%), особенно — среди молодого населения (24%), однако в июле она снизилась, и в целом показатель безработицы после введения санкций против России не пошел наверх, а продолжал падать, возвращаясь к доковидным временам — прим. ред.).

По мнению Сальвини, чрезвычайную ситуацию в Италии уже сейчас можно объявить из-за возросших счетов за электричество и газ. При этом он добавляет: «Должны ли мы защищать Украину? Да, но я бы не хотел, чтобы санкции больше вредили тем, кто их вводит, чем тем, кто их терпит».

Пока Сальвини произносит эти слова, его союзница, 45-летняя Джорджия Мелони, сидящая рядом на встрече партийных лидеров, опускает голову и запускает руки в волосы. Мелони более мягка в этом вопросе, но и она и не призывает к ужесточению политики по отношению к РФ.