В прошлом году от самоубийств погибло в три раза больше людей, чем от ДТП

«Последние десять лет количество самоубийств держится на уровне двухсот человек в год. Однако изменился возраст. Помимо людей старшего и среднего возраста, увеличились самоубийства людей в возрасте от 20 до 30 лет. Кроме того, по сравнению с другими европейскими странами, Эстония находится в первых рядах по количеству подростковых самоубийств», – сказала генеральный директор Peaasi.ee, клинический психолог Анна-Кайса Ойдермаа.

Согласно исследованиям, каждое самоубийство затрагивает в среднем 135 близких родственников покончившего с собой человека. Это означает, что около 27 000 человек ежегодно страдают от самоубийств.

«Большинство самоубийств можно предотвратить, но столь высокие цифры указывают на то, что в нужное время человек остался без помощи. Необходимы немедленные и конкретные шаги для улучшения доступности психиатрической помощи, профилактики и раннего вмешательства», – сказала Анна-Кайса Ойдермаа и добавила:

«В настоящее время каждый четвертый человек испытывает проблемы с психическим здоровьем в течение года, ежегодно 200 000 человек в Эстонии остаются без необходимой психиатрической помощи. Следствием этого, помимо человеческих страданий, является углубляющееся снижение трудоспособности и способности к обучению, давление на социальную систему и систему здравоохранения».

В День предотвращения самоубийств Peaasi.ee и Эстонская коалиция психического здоровья и благополучия представят подготовленное экспертами обращение о психическом здоровье жителей Эстонии.