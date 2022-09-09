В прошлом году 186 человек покончили жизнь самоубийством, из них 149 – мужчины. Чтобы привлечь внимание к большому числу самоубийств, завтра, в День предотвращения самоубийств, Peaasi.ee откроет инсталляцию «Я здесь» под открытым небом у Горхолла.
В прошлом году в результате самоубийств погибло в три раза больше людей, чем в ДТП
«Последние десять лет количество самоубийств держится на уровне двухсот человек в год. Однако изменился возраст. Помимо людей старшего и среднего возраста, увеличились случаи самоубийства людей в возрасте от 20 до 30 лет. Кроме того, по сравнению с другими европейскими странами, Эстония находится в первых рядах по количеству подростковых самоубийств», – сказала генеральный директор Peaasi.ee, клинический психолог Анна-Кайса Ойдермаа.
Согласно исследованиям, каждое самоубийство затрагивает в среднем 135 близких родственников покончившего с собой человека. Это означает, что около 27 000 человек ежегодно страдают от самоубийств.
«Большую часть самоубийств можно предотвратить, но столь высокие цифры указывают на то, что в нужное время человек остался без помощи. Необходимы немедленные и конкретные шаги для улучшения доступности психиатрической помощи, профилактики и раннего вмешательства», – сказала Анна-Кайса Ойдермаа и добавила:
«В настоящее время каждый четвертый человек испытывает проблемы с психическим здоровьем в течение года, ежегодно 200 000 человек в Эстонии остаются без необходимой психиатрической помощи. Следствием этого, помимо человеческих страданий, является углубляющееся снижение трудоспособности и способности к обучению, давление на социальную систему и систему здравоохранения».
В День предотвращения самоубийств Peaasi.ee и Эстонская коалиция психического здоровья и благополучия представят подготовленное экспертами обращение о психическом здоровье жителей Эстонии.
Инсталляция «Я здесь», созданная ко Дню предотвращения самоубийств, будет открыта у Горхолла 10 сентября с 11:00 до 19:00. Частью инсталляции являются рассказы о переживаниях людей, о трудных моментах их жизни и о том, что помогло им продолжить жить. Инсталляция создана в сотрудничестве с актрисой Лийз Линдмаа и хореографом Лийз Варес. На месте также будут добровольцы, обученные оказанию первой помощи в области психического здоровья.
В День предотвращения самоубийств в кафе Reval на улице Рявала в Таллинне (с 9:00 до 17:00) и в кафе Werner в Тарту (с 8:00 до 22:00) будут работать «кафе ментального здоровья». Волонтеры в белых футболках с надписью «Я здесь» сядут за специально отмеченным столиком для оказания поддержки, или чтобы своим молчаливым присутствием дать понять, что вокруг всегда есть люди, готовые просто быть рядом.
НКО Peaasjad занимается укреплением психического здоровья, предотвращением проблем, ранним вмешательством и снижением стигматизации в нашем обществе. Peaasjad получили звание «Друга года 2020» в области здравоохранения и ежегодную награду президента в области социальной работы. В конце 2020 года общественная организация Peaasjad была признана деятелем гражданского общества года и неправительственной организацией года.
Куда обратиться за психологической помощью?
Не стесняйтесь обращаться к семейному врачу со своими проблемами психического здоровья. При желании вы можете обратиться за консультацией по общенациональному бесплатному телефону консультации семейного врача 1220. Консультации онлайн – peaasi.ee; lahendus.net.
Если вам требуется немедленная помощь:
Телефон помощь детям 116111 (круглосуточно)
Телефон помощи жертвам 116 006 (круглосуточно)
Телефон душепопечения 116 123 (круглосуточно)
Телефон доверия «Линия жизни»: 6558 088 (на эстонском языке), 655 5688 (на русском языке) (ежедневно с 19:00 до 07:00)
Скорая помощь: 112 (круглосуточно)
Также вы можете обратиться в службу экстренной помощи:
Дежурная комната психиатрической клиники в Таллинне: 617 2650 (круглосуточно) 6172 650 (круглосуточно) Палдиское шоссе, 52
Дежурная комната психиатрической клиники в Тарту: 731 8764 (круглосуточно) ул. Рая, 31
Дежурная комната психиатрической клиники в Пярну: 516 0379 (круглосуточно) ул. Ристику, 1
Дежурная комната психиатрической клиники в Вильянди: 435 4255 (круглосуточно) волость Ямеяла, ул. Парги, 33
Отделение экстренной медицины в Нарве: 357 1795 (круглосуточно) ул. Хайгла, 1
Отделение экстренной медицины в Ахтме: 331 1074 (круглосуточно) Ахтмеское шоссе, 95