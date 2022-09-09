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От редакции ⟩ Кончина Елизаветы II – конец целой эпохи в истории Великобритании

rus.postimees.ee
Кончина Елизаветы II – конец целой эпохи в истории Великобритании
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Päeva karikatuur
Päeva karikatuur Фото: Urmas Nemvalts
  • Будущее покажет, как будет называться эпоха Елизаветы II
  • Задача нового короля — поддерживать репутацию Букингемского дворца
  • Елизавета II означала для британцев стабильность и безопасность

Подошла к концу целая эпоха в истории Соединенного Королевства, да и всего мира: вчера пришло известие о кончине королевы Великобритании Елизаветы II. Эстония скорбит вместе с британцами.

Будущее покажет, как назовут эпоху Елизаветы II и чем она запомнится — ведь королева находилась на троне 70 лет, что является самым продолжительным правлением монарха в истории Соединенного Королевства. До нее самым долго правившим монархом была королева Виктория, и ее эпоха вошла в историю как Викторианская, запомнившись определенными явлениями в истории и культуре Великобритании.

Безусловно, правление Елизаветы II также связано с определенными явлениями в британской истории. Но уже понятно, что по сравнению с Викторианской эпохой, время Елизаветы II было гораздо более неспокойным. Когда Елизавета II взошла на престол в 1952 году, Соединенное Королевство еще было великой империей, а к 2022 году многое изменилось.

Во время пребывания на престоле Елизавете II произошла масса значительных событий: обретение независимости бывшими колониями, вступление Великобритании в Европейский союз и выход из него, войну за Фолклендские острова, Белфастское соглашение, гибель принцессы Дианы и многое другое.

Всего два дня назад в замке Балморал королеву посетила Лиз Трасс, ставшая 15-м премьер-министром, назначенным Елизаветой II. Первым назначенным ею премьером был Уинстон Черчилль, поэтому именно королева наиболее ярко олицетворяла собой политическую преемственность Соединенного Королевства.

В 2006 году Елизавета II посетила Эстонию, отметив тем самым дружественные отношения между Эстонией и Великобританией. Визит королевы в другую страну – большая честь, и ее посещение нашей страны означает, что в глазах британцев Эстония является полноправным членом международного сообщества. Мы можем только сочувствовать британцам и скорбеть вместе с ними.

Елизавета II также означала стабильность для британцев. Когда после референдума о Брекзите в 2016 году в Соединенном Королевстве сменилось четыре премьер-министра, королева являлась чем-то вроде якоря, который надежно удерживал страну. Теперь этого якоря нет.

Новым королем станет ее старший сын Чарльз, который — из-за долгого правления своей матери — также дольше всех своих предшественников носил титул принца Уэльского. Это, в свою очередь, означает, что время его правления явно будет короче. Согласно традиции теперь он будет зваться Карлом III, а новым наследником престола станет принц Уильям.

Задачей короля будет поддерживать имидж Букингемского дворца и поддерживать в народе британский дух. А это будет очень непросто, поскольку большинство британцев прожило при Елизавете II всю свою жизнь и им наверняка кажется немыслимым, что место на троне занял кто-то другой.

Перед Чарльзом стоят еще как минимум две важные задачи. Во-первых, необходимо сохранить преемственность британской монархии и доверие народа к трону, избежать роста республиканских настроений. Во-вторых, страна должна быть единой: после ухода монарха настроения в Шотландии могут еще больше склониться в сторону независимости. Конечно, это нужно делать в сотрудничестве с британским правительством, но именно монарх символизирует союз Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Британцев ждут непростые времена.

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