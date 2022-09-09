От редакции ⟩ Кончина Елизаветы II – конец целой эпохи в истории Великобритании

Будущее покажет, как назовут эпоху Елизаветы II и чем она запомнится — ведь королева находилась на троне 70 лет, что является самым продолжительным правлением монарха в истории Соединенного Королевства. До нее самым долго правившим монархом была королева Виктория, и ее эпоха вошла в историю как Викторианская, запомнившись определенными явлениями в истории и культуре Великобритании.

Безусловно, правление Елизаветы II также связано с определенными явлениями в британской истории. Но уже понятно, что по сравнению с Викторианской эпохой, время Елизаветы II было гораздо более неспокойным. Когда Елизавета II взошла на престол в 1952 году, Соединенное Королевство еще было великой империей, а к 2022 году многое изменилось.

Во время пребывания на престоле Елизавете II произошла масса значительных событий: обретение независимости бывшими колониями, вступление Великобритании в Европейский союз и выход из него, войну за Фолклендские острова, Белфастское соглашение, гибель принцессы Дианы и многое другое.

Всего два дня назад в замке Балморал королеву посетила Лиз Трасс, ставшая 15-м премьер-министром, назначенным Елизаветой II. Первым назначенным ею премьером был Уинстон Черчилль, поэтому именно королева наиболее ярко олицетворяла собой политическую преемственность Соединенного Королевства.