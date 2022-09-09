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От редакции ⟩ Смерть Елизаветы II – конец целой эпохи в истории Великобритании

rus.postimees.ee
Смерть Елизаветы II – конец целой эпохи в истории Великобритании
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Päeva karikatuur
Päeva karikatuur Фото: Urmas Nemvalts
  • Будущее покажет, как будет называться эпоха Елизаветы II
  • Наследие нового короля — поддерживать репутацию Букингемского дворца
  • Елизавета II означала стабильность и безопасность для британцев

Подошла к концу целая эпоха в истории Соединенного Королевства, да и всего мира – вчера пришло известие о смерти британской королевы Елизаветы II. Эстония скорбит вместе с англичанами.

Будущее покажет, как назовут эпоху Елизаветы II и чем она запомнится — ведь она находилась на троне 70 лет, что является самым продолжительным правлением монарха в истории Соединенного Королевства. До нее самым долгоправящим монархом была королева Виктория, и ее эпоха вошла в историю как викторианская, запомнившись определенными явлениями в истории и культуре Великобритании.

Безусловно, правление Елизаветы II также связано с определенными явлениями в британской истории. Но уже понятно, что по сравнению с викторианской эпохой, время Елизаветы II было гораздо более неспокойным. Когда Елизавета II взошла на престол в 1952 году, Соединенное Королевство все еще было несравнимой с другими империей, а в 2022 году это уже не так.

За время своего пребывания на престоле Елизавете II довелось увидеть независимость бывших колоний, вступление и выход Великобритании из Европейского Союза, войну за Фолклендские острова, Белфастское соглашение, смерть принцессы Дианы и многое другое.

Всего два дня назад с ней в замке Балморал была Лиз Трасс, ставшая 15-м премьер-министром, назначенным Елизаветой II. Первым назначенным ею премьер-министром был Уинстон Черчилль, поэтому именно королева наиболее ярко олицетворяла политическую преемственность Соединенного Королевства.

В 2006 году Елизавета II посетила Эстонию, отметив тем самым хорошие отношения между Эстонией и Великобританией. Визит королевы в другую страну – большая честь. Это означает, что в глазах британцев Эстония является полноправным членом международного сообщества. Мы можем только сочувствовать британцам и скорбеть вместе с ними в этой утрате.

Елизавета II также означала стабильность для британцев. Когда после референдума о брексите в 2016 году в Соединенном Королевстве сменилось четыре премьер-министра, королева была чем-то вроде якоря, за который держались подданные своей страны. Теперь этого якоря нет.

Новым королем станет ее старший сын Чарльз, который также дольше всех был принцем Уэльским из-за долгого правления своей матери. Это, в свою очередь, означает, что он не сможет править так долго, как его мать. Согласно традиции он взял себе имя Карл III, а новым наследником престола станет принц Уильям.

Задачей короля будет поддерживать имидж Букингемского дворца и вселять доверие в народ. Это будет точно непросто, ведь британцы привыкли и выросли вместе со своей королевой, и, наверное, для многих немыслимо, что на троне может быть кто-то другой, кроме Елизаветы II.

Перед Чарльзом стоит еще несколько важных задач. Во-первых, необходимо сохранить преемственность британской монархии и доверие народа к трону, чтобы не возрастали республиканские настроения. Во-вторых, страна должна быть единой – настроения в Шотландии могут еще больше склониться в сторону независимости после ухода монарха. Конечно, это нужно делать в сотрудничестве с британским правительством, но именно монарх символизирует союз Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Британцев ждут непростые времена.

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