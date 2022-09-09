От редакции ⟩ Смерть Елизаветы II – конец целой эпохи в истории Великобритании

Будущее покажет, как назовут эпоху Елизаветы II и чем она запомнится — ведь она находилась на троне 70 лет, что является самым продолжительным правлением монарха в истории Соединенного Королевства. До нее самым долгоправящим монархом была королева Виктория, и ее эпоха вошла в историю как викторианская, запомнившись определенными явлениями в истории и культуре Великобритании.

Безусловно, правление Елизаветы II также связано с определенными явлениями в британской истории. Но уже понятно, что по сравнению с викторианской эпохой, время Елизаветы II было гораздо более неспокойным. Когда Елизавета II взошла на престол в 1952 году, Соединенное Королевство все еще было несравнимой с другими империей, а в 2022 году это уже не так.

За время своего пребывания на престоле Елизавете II довелось увидеть независимость бывших колоний, вступление и выход Великобритании из Европейского Союза, войну за Фолклендские острова, Белфастское соглашение, смерть принцессы Дианы и многое другое.

Всего два дня назад с ней в замке Балморал была Лиз Трасс, ставшая 15-м премьер-министром, назначенным Елизаветой II. Первым назначенным ею премьер-министром был Уинстон Черчилль, поэтому именно королева наиболее ярко олицетворяла политическую преемственность Соединенного Королевства.