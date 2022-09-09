В Европейском космическом агентстве Эстония зарекомендовала себя как сильная космическая держава

По словам руководителя космического сектора Пауля Лияса, космический сектор Эстонии сделал значительный скачок в развитии. «Мы зарекомендовали себя перед членами Европейского космического агентства как компетентный и надежный партнер. Эффективное международное сотрудничество и обмен передовым опытом будут способствовать быстрому развитию как эстонской космической отрасли, так и Европейского космического агентства в целом», – сказал он.

Лияс отметил, что высокую репутацию Эстонии на международном уровне подтверждает тот факт, что в этом году Эстония была избрана заместителем председателя рабочей группы Совета Европейского космического агентства.

«В течение последних трех месяцев в Таллинне прошли встречи двух руководящих органов Европейского космического агентства, на которые собрались лица, принимающие решения в области европейской космической политики. Среди прочего, мы провели встречу для подготовки содержания министерской встречи Европейского космического агентства в конце этого года, которая определит европейские космические программы и будущее», – отметил Лияс.

В конце встречи состоялся семинар, на котором команда ESTCube-2 представила свой новый спутник, после чего последовало более широкое обсуждение будущих проектов.

По словам вице-канцлера экономического развития Силле Краам, ESTCube и другие студенческие проекты чрезвычайно важны для развития технологического сектора и промышленности Эстонии в целом. «Несомненно, Министерство экономики и коммуникаций планирует в будущем еще больше поддерживать и продвигать подобные проекты», – сказала Краам.

На следующем заседании Космического совета в ноябре Министерство экономики и коммуникаций представит принципы выбора новых программ Европейского космического агентства.