25 августа 2022 года на Youtube-канале портала «Славия» появилось видеообращение депутата Рийгикогу и горсобрания Нарвы Михаила Стальнухина, где он назвал правительство Эстонии «фашистами» и «нацистами».
ПЕРСОНА ⟩ Михаил Стальнухин в поисках «фашистов»
«Вот эти люди, память о которых хранилась на гранитных досках, некогда висевших на этой стене, – они боролись с нацизмом, они боролись с фашизмом. У них был один враг, и этот враг был для всего цивилизованного мира один, и в память того, что они сделали, были в Нарве когда-то памятники, – говорит Стальнухин на фоне стены на Петровской площади, где ранее висели памятные плиты. – Я знаю только одну силу, которая мечтает снять все, что посвящено воинам-освободителям – это фашисты, это откровенные нацисты. И вот их сняли». Стальнухин сказал, что члены правительства, которые приняли решение о демонтаже танка, для него теперь «просто обычные рядовые фашисты».
Михаил Анатольевич Стальнухин
• 15 сентября 1961 – родился в Тарту.
• 1978 – поступил на математический факультет Тартуского госуниверситета, затем служил в советской армии.
• До 1989-го – работал на Кренгольмской мануфактуре грузчиком.
• 1995 – получил диплом учителя эстонского языка в русской школе.
• 1992–1999 был учителем-методистом в Нарвском языковом центре.
• 1994–1995, 1999 – по настоящее время – член горсобрания Нарвы.
• С 1999-го – депутат Рийгикогу.
По его мнению, мы живем в стране, где официальная идеология – это идеология поддержки нацистов. «К этой мысли нам еще всем предстоит привыкнуть», – говорит он. Надо признать, что Стальнухин всегда был ярким политиком со спорной репутацией, что, видимо, позволило ему с 1999 года попадать в Рийгикогу. Правда, в последнее время поддержка сильно упала. У Стальнухина долгие годы было много сторонников. Одни ценили его как защитника интересов «угнетенных русских», другие – как хорошего учителя-методиста, автора удачного самоучителя эстонского языка. Некоторые люди в Нарве так прямо и говорят: «Был же хороший учитель, зачем его в бизнес понесло?».
По мнению Михаила Стальнухина, мы живем в стране, где официальная идеология – это идеология поддержки нацистов, и нам еще предстоит к этому привыкнуть.
Городские слухи упорно связывают Стальнухина с водочным бизнесом и теневым управлением городом. Говорят, он умеет впечатлить, хоть далеко не всегда в хорошем смысле. Часто вопросы к Стальнухину возникали не из-за политики, а банально из-за денег.
Всегда брал пособие
В 2004 году в Нарве случился скандал, когда аудит обнаружил в работе отдела образования города ряд серьезных нарушений, были даже признаки «липовых» счетов. Члены оппозиции обвинили тогда Стальнухина в том, что он не захотел передавать материалы в КаПо и пытался скандал замять. Стальнухин же заявил, что все это наглая ложь и вообще «никто столько не сделал для развития системы образования города, как я».
Осадок остался – ссора была бурной. Много нелицеприятного писал о Стальнухине нарвский оппозиционер Александр Гамазин: «Даже «уходя с работы» председателя городского собрания на должность члена Рийгикогу, оплачиваемую в два раза выше, Стальнухин не стеснялся получать пособие из городского бюджета. И хотя смысл этих компенсаций состоит в том, чтобы материально помочь уволившемуся с выборной должности чиновнику, Стальнухин брал эти деньги». Гамазин в своих статьях утверждал, что именно при Стальнухине в Нарве расцвела коррупция.
Прав нет, машина есть
В 2015 году ежегодно присуждаемый титул «Враг налогоплательщика» от эстонской прессы достался именно Стальнухину. Очевидно, причиной решения стало то, как Стальнухин использовал свою депутатскую компенсацию на автомобиль. Как выяснили журналисты, он получал 700 евро от Рийгикогу на лизинг Honda CR-V, а раньше столько же на лизинг Mitsubishi Outlander. При этом у Михаила Стальнухина не было водительских прав, а на машинах ездили члены его семьи. В феврале 2021 года Рийгикогу принял обращение о внешней политике ЕС, в котором в том числе потребовал освободить политического узника Алексея Навального, и Стальнухин был один из троих, кто даже не воздержался, а проголосовал против.
Михаил Стальнухин – один из учредителей собственного «Антифашистского комитета», так что его выступление о «фашистах» логично. Непонятно, почему оно вызвало удивление в рядах Центристской партии, ведь за 23 года в политике Стальнухин своих взглядов кардинально не менял.
Мнения политиков
«То, что сказал Михаил Стальнухин, совершенная ложь и не отражает наши ценности, которые считаются важными в свободном и демократическом мире, Эстонии и в Центристской партии. Таким мнениям нет места в Центристской партии ни сегодня, ни в будущем. Даже мысленно мне трудно представить логику такого заявления».
Председатель Центристской партии Юри Ратас
«Крайне прискорбно, что такое заявление сделал член Рийгикогу. Это риторика, которая угрожает безопасности Эстонии. Основной нарратив пропаганды Российской Федерации – правительство Украины нацистское, там у власти фашисты и те, кто оправдывает фашизм. Конечно, эти обвинения в адрес Украины совершенно беспочвенны. Теперь влиятельный политик фракции Центристской партии Михаил Стальнухин сделал аналогичное заявление об Эстонии. Это не просто слова. Это можно интерпретировать как призыв к агрессии против Эстонии».
Председатель комиссии Рийгикогу по вопросам гособороны Раймонд Кальюлайд (СДП)
«В видео Стальнухина продуман каждый шаг, взвешено каждое слово, не говоря уже об операторе и микрофоне, без которого не запишешь звук. Как опытный политик, Стальнухин очень точно определил свою нишу. Я не вижу здесь ничего, кроме циничного расчета. Кая Каллас – фашистка? Сигне Рийсало? Пеэп Петерсон? Ну нет. Ни одна, ни другая. Сам Стальнухин верит, что они фашисты? Конечно нет. Он использует этот ярлык, поскольку знает, что ярлыки работают лучше. Одни – фашисты, другие – путинисты, вот и все».
Депутат Европарламента Яна Тоом (Центристская партия)
«Это систематическая трансляция официальной риторики страны-агрессора – России. Очевидно, она нужна не только с целью угодить своим избирателям, избиратели – это инструмент. Цель ясна: защищать и строить «русский мир» в Эстонии. Стальнухин – сознательный враг нашего государства. Он сторонник политики сегодняшней России, и это, к сожалению, делает его противником существования Эстонской Республики как субъекта международной политики».
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество»)
«Мне жаль, что такие личности, как Стальнухин и их приспешники, имели и до сих пор имеют значительное негативное влияние на развитие моего родного города. Вдвойне жаль, что тот нарратив и стереотипы о жителях города, с которыми мы сейчас боремся, поддерживается именно местными центристами. Не адекватное высказывание Стальнухина, что наше правительство – фашисты, является очередным плевком Нарвы в сторону Таллинна. Я искренне надеюсь, что Центристская партия сделает работу над ошибками и подчистит свои ряды».
Член Нарвского горсобрания Денис Ларченко («Ээсти 200»)
«"Срок годности" Михаила Стальнухина закончился. Это показали и последние выборы в органы местного самоуправления. Беспрецедентное навешивание ярлыков на правительство – это последний крик о помощи: голосуйте за меня в марте! Жители Нарвы не глупы. Они видят план Стальнухина насквозь. Я призываю всех нас остановиться и подумать. Слово – это поступок, оно имеет огромную силу. Михаилу Стальнухину остается только извиниться, хотя это уже не поможет».
Мэр Нарвы Катри Райк (СДП)
«В информационной войне подобные видео и сообщения от известных людей являются порохом для Кремля. Михаил Стальнухин и Филипп Лось производят этот порох для тех, кто жаждет и работает над тем, чтобы вновь увидеть Эстонию частью российского государства. Эстония поддерживает Украину, потому что мы знаем, что каждый выстрел по российскому танку в войне за независимость Украины – это выстрел во имя свободного мира, в том числе и для нас».
Председатель фракции Партии реформ Таллиннского горсобрания Кристен Михал
«В такой напряженной обстановке случается, что оголяются разные взгляды и чувства. Многолетний житель Нарвы Михаил Стальнухин в своем комментарии высказал свое личное мнение и точки зрения части местного сообщества. Но я однозначно осуждаю такую неадекватную оценку. Реакция на войну в Украине показывает, что у части нашего общества до сих пор закрыты глаза. Эмпатия сегодня должна быть обращена к скорбящим матерям в Украине».
Председатель фракции Центристской партии в Рийгикогу Яанус Карилайд