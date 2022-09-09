Организаторы WRC Rally Estonia совместно с Центром управления государственными лесами, спонсорами от частного сектора, организацией Rohetiiger и Федерацией эстонского мотоспорта посадили в Ляэне-Вирумаа 8000 деревьев, чтобы нейтрализовать углеродный след, возникший в ходе проведения Rally Estonia. Одной из важнейших целей организаторов гонок при проведении ралли было дружественное отношение к окружающей среде и использование устойчивых решений.
Команда Rally Estonia вместе с партнерами и RMK посадила 8000 деревьев
Руководство Rally Estonia, являясь одним из основателей организации Rohetiiger, приняло решение, что ущерб, возникший благодаря организации гонок, необходимо нейтрализовать. Посадка деревьев, вдобавок к прочим экологическим мерам, использующимся при организации ралли, является еще одним способом снизить причиненный ущерб.
В сентябре прошлого года организаторы посадили 4000 деревьев. В этом году, 7 сентября, с помощью почти 50 партнеров и добровольцев было посажено 8000 саженцев – все это для того, чтобы полностью нивелировать след, оставленный в окружающей среде проведением WRC Rally Estonia.
Как сказал Урмо Аава, директор WRC Rally Estonia: «Одним из слоганов, оставленных без внимания, был «На всем ходу в зеленое будущее». Это не просто лозунг, это стратегия, подкрепленная реальными действиями, предназначенная для того, чтобы каждая гонка становилась все более экологичной. Будь то зоны для наблюдения за гонками со своими пунктами продаж и мониторами, которые уже второй год работают на солнечной энергии, или же кубки, предназначенные для награждения победителей гонок, при производстве которых используются остатки старого металла – таких примеров множество и будут добавлены новые. Так что мы действительно на полном ходу движемся в зеленое будущее».
RMK является одним из партнеров гонок со стороны государства; на лесных дорогах, принадлежащих организации, проводится часть заездов ралли. Также RMK в качестве партнера поддерживает проведение мероприятия, помогая обустроить лучшие и наиболее привлекательные зоны для наблюдения за гонками.
«RMK выращивает леса, сохраняет природные ценности, зарабатывает доход для государства, управляя лесами, создает возможности для передвижения на природе и занимается экологическим просвещением, - сказал председатель правления RMK Айгар Каллас. - Наша цель – предложить эстонцам и гостям Эстонии как можно больше различных благ, связанных с использованием леса и природы. Сотрудничество с организаторами Rally Estonia очень разностороннее, и мы рады, что можем внести свой вклад в успех мероприятия. Более того, мы рады, что наши цели в отношении зеленого будущего совпадают, и с ежегодной традицией посадки деревьев мы можем нейтрализовать углеродный след, появляющийся в связи с проведением мероприятия».
В этом году этап чемпионата мира по автогонкам проводился в Эстонии с 14 по 17 июля на трассах Тарту, Отепя, Элва, Канепи, Камбья, Муствеэ и побережье Чудского озера.