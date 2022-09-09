Команда Rally Estonia вместе с партнерами и RMK посадила 8000 деревьев

В сентябре прошлого года организаторы посадили 4000 деревьев. В этом году, 7 сентября, с помощью почти 50 партнеров и добровольцев было посажено 8000 саженцев – все это для того, чтобы полностью нивелировать след, оставленный в окружающей среде проведением WRC Rally Estonia.

Как сказал Урмо Аава, директор WRC Rally Estonia: «Одним из слоганов, оставленных без внимания, был «На всем ходу в зеленое будущее». Это не просто лозунг, это стратегия, подкрепленная реальными действиями, предназначенная для того, чтобы каждая гонка становилась все более экологичной. Будь то зоны для наблюдения за гонками со своими пунктами продаж и мониторами, которые уже второй год работают на солнечной энергии, или же кубки, предназначенные для награждения победителей гонок, при производстве которых используются остатки старого металла – таких примеров множество и будут добавлены новые. Так что мы действительно на полном ходу движемся в зеленое будущее».