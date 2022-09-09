Госконтроль о госбюджете: непонятно, на что тратятся деньги

Аудит подтвердил, что экономические сделки государства в основном осуществляются в соответствии с законами о государственном бюджете. По оценке Госконтроля, отчет о выполнении государственного бюджета на 2021 год предоставляет достоверную информацию о накопленных государством доходах, произведенных расходах, инвестициях и финансовых сделках.

В ходе прошлогоднего аудита Госконтроль указал на ошибки в учете и расчетах при составлении Закона о государственном бюджете на 2020 год, из-за чего показатели доходов, расходов, инвестиций и финансовых сделок в консолидированной части бюджета были неверными.

Консолидированные части Закона о государственном бюджете на 2021 год, Закона о дополнительном государственном бюджете на 2021 год и Закона о внесении изменений в Закон о государственном бюджете на 2021 год были правильными, но, как и в прошлом году, Госконтроль выявил менее существенные ошибки в статьях бюджета министерств в Закон о государственном бюджете на 2021 год и законе о внесении изменений в этот закон.

Государственный контроль отмечает, что пояснительная записка к проекту Закона о государственном бюджете на 2022 год, представленная в Рийгикогу, стала более понятной, но все еще имеет недостатки. Детализация пояснительной записки повысилась, поскольку с 2022 года госбюджет также будет более детальным, и в Законе о государственном бюджете расходы разделены по программным сферам деятельности.