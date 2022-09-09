Госучреждения продолжают выполнять большую работу по составлению бюджета, результатами которой пользуются очень немногие. Об этом говорится в опубликованном сегодня аудиторском отчете Государственного контроля.
Госконтроль о госбюджете: непонятно, на что тратятся деньги
Хотя и можно составлять государственный бюджет на основе деятельности, возникает вопрос, является ли это необходимым и реально применимым. Годовой бухгалтерский отчет государства за 2021 год во всех существенных частях отражает финансовое положение государства, а также экономические результаты и денежные потоки завершившегося отчетного периода, за исключением замечания о балансе основных средств.
Замечание было вызвано недостатками в организации учета активов Сил обороны и вытекающими из нее ошибками. Государственный контроль сделал замечание об основных средствах Оборонительных войск в размере 419,05 миллиона евро, отраженных в статье «Материальные основные средства» баланса государства по состоянию на 31.12.2021 г. То же замечание Госконтроль делал и в предыдущие годы по поводу баланса материальных основных средств.
Непременным действием по обеспечению правильности бухгалтерского баланса является сопоставление данных бухгалтерии и аналитического регистра основных средств Сил обороны по состоянию на 31.12.2021 г., но Силы обороны этого не делали. Из-за недостатков в организации учета активов аналитический регистр основных средств Сил обороны ведется неверно – в нем продолжают отражаться активы, переданные другим учреждениям, списанные, непригодные или числящиеся дважды как оборонные и как необоронные активы.
В 2021 году Силы обороны занимались организацией учета основных средств, но к моменту составления контрольного отчета не смогли убедиться в физическом наличии части учтенных имущественных объектов, а также в их фактическом состоянии и местоположении. Также не удалось отразить улучшения или списания активов, произведенные в активах 2021 года в аналитическом регистре основных средств, но это планируется исправить не позднее 31.10.2022 г.
Аудит подтвердил, что экономические сделки государства в основном осуществляются в соответствии с законами о государственном бюджете. По оценке Госконтроля, отчет о выполнении государственного бюджета на 2021 год предоставляет достоверную информацию о накопленных государством доходах, произведенных расходах, инвестициях и финансовых сделках.
В ходе прошлогоднего аудита Госконтроль указал на ошибки в учете и расчетах при составлении Закона о государственном бюджете на 2020 год, из-за чего показатели доходов, расходов, инвестиций и финансовых сделок в консолидированной части бюджета были неверными.
Консолидированные части Закона о государственном бюджете на 2021 год, Закона о дополнительном государственном бюджете на 2021 год и Закона о внесении изменений в Закон о государственном бюджете на 2021 год были правильными, но, как и в прошлом году, Госконтроль выявил менее существенные ошибки в статьях бюджета министерств в Закон о государственном бюджете на 2021 год и законе о внесении изменений в этот закон.
Государственный контроль отмечает, что пояснительная записка к проекту Закона о государственном бюджете на 2022 год, представленная в Рийгикогу, стала более понятной, но все еще имеет недостатки. Детализация пояснительной записки повысилась, поскольку с 2022 года госбюджет также будет более детальным, и в Законе о государственном бюджете расходы разделены по программным сферам деятельности.
Помимо представления на основе деятельности, распределение бюджета также было представлено более подробно, чем раньше, в виде отдельной главы о представлении экономического содержания.
«К сожалению, в ходе аудита выяснилось, что общая картина пояснительной записки к госбюджету продолжает оставаться неудовлетворительной, – сказал государственный контролер Янар Хольм. – Непонятно, на что тратятся деньги, не обеспечивается сопоставимость периодов, есть арифметические ошибки и вводящий в заблуждение текст».
Проблемы составления бюджета по сферам деятельности остались прежними по сравнению с прошлым годом. «Министерства по-прежнему рассматривают составление бюджета на основе деятельности как проект без централизованного управления, который необходимо выполнить по требованию Министерства финансов, однако цели этого проекта и получаемая от него польза ими не осознаются», – отметил государственный контролер Янар Хольм.
Бюджет на основе деятельности не может отслеживаться ни Рийгикогу, ни общественностью, поскольку министерства могут менять правила распределения расходов в текущем порядке. В то же время, можно заметить некоторый положительный прогресс по сравнению с прошлым годом, поскольку Министерство финансов повысило надежность информационной системы учета расходов и внедрило автоматические решения, упрощающие работу сфер управления.
Министерство финансов приступило к бюджетной реформе, направленной на пересмотр принципов составления бюджета. Министерство также приступило к составлению анализа для внедрения новой бюджетной информационной системы. По мнению Госконтроля, при обновлении бюджетной методики и параллельной разработке информационной системы возрастает риск того, что Министерство финансов не сможет вносить вклад в оба проекта с необходимой тщательностью, а также обеспечивать методическую и техническую поддержку.
Госконтроль обращает внимание на ситуацию, связанную с разработкой используемой в настоящее время информационной системы учета расходов, когда информационная система стала диктовать методику составления бюджета и, среди прочего, вызвала потребность в новой информационной системе. Поэтому важно, чтобы при разработке новой информационной системы в первую очередь была установлена структура составления бюджета.
Удельное значение резерва Правительства Республики в общем объеме госбюджета с годами увеличилось. Госконтроль обращает внимание на то, что увеличение доли резерва приводит к тому, что роль Рийгикогу в принятии решений о затратах госбюджета снижается. Закон о государственном бюджете, регулирующий составление госбюджета, определяет принципы использования резерва Правительства Республики, но не регулирует, на основе чего или в каком объеме резерв может планироваться.
В 2020–2021 годах увеличение резерва Правительства Республики было оправдано покрытием дополнительных расходов из-за распространения коронавируса, но Госконтроль рекомендует Министерству финансов проанализировать, как продолжение тенденции к росту доли резерва влияет на роль Рийгикогу в принятии решений о бюджете. По мнению Госконтроля, существуют также затраты из резервов, которые можно планировать и в бюджете министерств (например, различные проекты в области ИКТ, усовершенствование основных средств).
Общая информация
Сводный годовой отчет государства, в том числе отчет об исполнении государственного бюджета, предоставляет Рийгикогу и общественности информацию об уже совершенных хозяйственных операциях. Однако основой для принятия решения о государственных доходах и расходах является Закон о государственном бюджете года, поэтому необходимо, чтобы проект Закона о государственном бюджете, подготовленный Министерством финансов, вместе с пояснительной запиской содержал правильную и понятную информацию.
Доходы государства в 2021 году согласно отчету о выполнении государственного бюджета на 2021 год составили 12,43 миллиарда евро. Расходы и инвестиции государства составили 13,36 млрд евро: расходы – 12,78 млрд евро, инвестиции – 584,73 млн евро. В соответствии с данными консолидированного годового бухгалтерского отчета государства, по состоянию на 31.12.2021 финансовый объем активов государства в общей сложности равнялся 19,43 млрд евро, при этом большинство активов составляло основное имущество (лес, дороги, здания и техника). По сравнению с предыдущим периодом финансовый объем активов вырос на 1,51 миллиарда евро.
По состоянию на 31.12.2021 г. у государства имелось обязательств в общей сложности на 14,09 миллиарда евро. Этот показатель увеличился по сравнению с предыдущим периодом на 1,59 миллиарда евро. Наибольшую часть обязательств составляют долгосрочные обязательства на сумму 9,31 миллиарда евро. Долговые обязательства государства составили 5,9 миллиарда евро, и по сравнению с предыдущим периодом они увеличились на 0,2 миллиарда евро.
Госконтроль ежегодно проводит аудит годового бухгалтерского отчета государства, содержащегося в консолидированном отчете за хозяйственный год, и законность сделок государства. Согласно Закону о государственном бюджете, Государственный контроль завершает аудит не позднее 31 августа года, следующего за отчетным.
Полный текст отчета можно найти здесь.