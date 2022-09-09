Сегодня премьер-министр Кая Каллас посетила посольство Великобритании на улице Висмари в Таллинне, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью королевы Елизаветы II.
Фото ⟩ Кая Каллас посетила посольство Великобритании, чтобы выразить соболезнования
Кая Каллас посетила посольство Великобритании, чтобы выразить соболезнования
Королева Великобритании Елизавета II скончалась в четверг, восьмого сентября, в возрасте 96 лет. После рекордного 70-летнего правления Елизаветы на престол вступает ее старший сын Чарльз.