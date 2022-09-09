На звание автора лучшего гола месяца претендуют несколько футболистов

Проголосовать за свой выбор можно на сайте premiumliiga.ee, голосование продлится до полуночи 15 сентября. Приз для победителя подготовило предприятие Ramirent Eesti.

Претенденты на самый красивый гол августа представляют пять разных клубов. Вирго Валлик играет на позиции вингера в пярнуском JK Vaprus. Денис Дедечко — центральный защитник футбольного клуба «Нарва Транс». Брент Леписту является капитаном таллиннского футбольного клуба «Левадия», а Константин Васильев и Хенрик Пюрг играют за таллиннский футбольный клуб «Флора». Никита Иванов — молодой и талантливый нападающий таллиннского «Легиона».

В этом сезоне титул автора самого красивого гола месяца завоевали Маркус Соометс (март, Таллиннский футбольный клуб «Флора»), Богдан Ващук (апрель, Таллиннский футбольный клуб «Левадия»), Эрнест Агири (май, Таллиннский футбольный клуб «Левадия») и Закария Бегларишвили ( июнь и июль, Таллиннский клуб «Левадия»).