Зима не за горами: правительство готовится экономить электроэнергию в государственных учреждениях

«Наступающие осень и зима напрямую затрагивают всех нас из-за энергетического кризиса, как страна, мы вместе в этой ситуации и трудностях. Вот почему мы также ищем способы для государственных учреждений экономить энергию в зданиях», – сказала министр государственного управления Рийна Солман. «В первом полугодии этого года энергопотребление государственных зданий и офисов оценивалось в 20 миллионов евро, и только часть из этого можно сэкономить. Эта часть может быть небольшой с точки зрения всей страны, но она все равно значительна в общем бюджете учреждений, и страна тоже может быть примером здесь и реализовывать ценностно-ориентированные решения».

По словам министра, в настоящее время ведется картирование ситуации, запрашиваются отзывы у местных органов власти, ведется мониторинг опыта других стран. «Мы посмотрели, что планируется в других местах, и мы хотим рассчитать влияние различных мер. В общем, все подобные мероприятия, которые действительно помогли бы сэкономить, неудобны или требуют денег», – констатировала Солман. «Например, в Испании и Германии установлен верхний предел температуры 19 градусов в помещениях общественного сектора, а также в Германии запрещено наружное освещение государственных зданий и памятников и ограничено уличное освещение в ночное время. Италия, с другой стороны, сократила часы работы своих магазинов», – сказала она.

Поскольку учреждения государственного сектора должны управляться в рамках бюджета, они заинтересованы в сокращении расходов. По словам Кайе Карниол, главы Департамента государственного имущества Министерства финансов, основные изменения, которые рассматриваются в качестве потенциальных направлений экономии, – это изменения, касающиеся организации труда и условий в зданиях. «Обсуждаем снижение температуры в офисах, пересмотре использования техники и электроники, более широком внедрении удаленной работы, например, один рабочий день в неделю вне конторы. После пары лет кризиса у нас и так много вакансий в учреждениях, а тем временем работу систем отопления и вентиляции можно было бы свести к минимуму в неиспользуемых помещениях. Все виды небольших изменений, безусловно, полезны».