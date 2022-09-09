КНДР приняла закон, разрешающий наносить превентивные ядерные удары

«Закон позволяет Северной Корее автоматически наносить превентивный ядерный удар и незамедлительно уничтожать силы противника, если иностранное государство представляет прямую угрозу для Пхеньяна», – уточнили в KCNA.

«С недавно принятым законом статус нашей страны как государства, обладающего ядерным оружием, стал необратимым», – сказал Ким Чен Ын.

Ядерное агентство ООН объявило в среду, что ядерная деятельность Северной Кореи вызывает глубокую тревогу.

В недавно опубликованном отчете Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) назвало продолжение ядерной программы Северной Кореи «крайне прискорбным» и отметило, что оно явно противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН.

МАГАТЭ сообщило, что пристройка нового здания к главному ядерному комплексу Северной Кореи в Йонбёне началась в сентябре прошлого года, и внешняя часть здания уже завершена. Также агентство добавило, что не удалось определить функциональность этого здания.

В годовом отчете МАГАТЭ говорится, что на главном ядерном полигоне Пунгери были проведены работы по открытию испытательного туннеля, а в прошлом месяце там возобновились дорожные работы.

«Открытие полигона для ядерных испытаний вызывает глубокую обеспокоенность, как и расширение функционала центрифуги в обогатительной фабрике (в Йонбене) и продолжающаяся работа реактора мощностью 5 МВт», – говорится в отчете.

Отчет, который будет представлен на конференции МАГАТЭ в этом месяце, будет включать всю соответствующую информацию, имеющуюся в распоряжении агентства.

Инспекторов МАГАТЭ выгнали из Северной Кореи в 2009 году, и с тех пор агентство следит за страной издалека, в том числе с помощью спутниковых фотографий.

Ранее МАГАТЭ уже выражало глубокую обеспокоенность действиями Северной Кореи.

В этом году Северная Корея провела беспрецедентное количество испытаний оружия, в том числе самое мощное c 2017 года испытание межконтинентальной баллистической ракеты.