Начиная с минувшего четверга все жители Вильянди, приобретающие товары в магазине Euronics, впервые в Эстонии смогут заказать их доставку на дом с помощью беспилотного робота-курьера Clevon. В четверг робот-курьер доставил первую посылку президенту Союза многодетных семей, Ааге Унап, удостоенной титула Мать года.
В Вильянди начал доставлять товары покупателям робот-курьер
Роботы-курьеры, созданные Clevon (ранее Cleveron Mobility), впервые используются в розничной торговле и для доставки посылок частным лицам. Что делает робота-курьера CLEVON 1 уникальным, так это тот факт, что это транспортное средство, внешне напоминающее небольшой автомобиль, доставляет посылки передвигаясь по дорогам общего пользования. Поэтому роботы Clevon способны быстро доставлять товары и вмещать в себя технические товары среднего размера. Проект реализован в сотрудничестве между Euronics, крупнейшим продавцом электроники в Эстонии, международной курьерской компанией DPD и производителем роботов-курьеров Clevon.
Робот-курьер будет работать для клиентов Euronics в Вильянди до 23 сентября, и в это время все желающие в пределах города Вильянди могут заказать доставку приобретенных в Euronics товаров на дом. Услуга подходит для мелкой и средней бытовой техники, размеры упаковки которой не превышают 140х65х85см и весом до 100кг - например, пылесосы, микроволновые печи и тому подобное. Однако для доставки крупной бытовой техники, такой как стиральные машины или холодильники, необходимо заказать стандартную транспортную услугу. На доставку одного груза роботом рассчитано около получаса – 15 минут на сбор посылки и 15 минут на доставку заказчику.
Автоматизация движения товаров является одной из долгосрочных целей Euronics, крупнейшего в Эстонии продавца бытовой техники и электроники.
«Роботизированный склад, открывшийся весной, помимо постоянно увеличивающегося объема продаж, позволил значительно сэкономить электроэнергию и время, ускорив процесс сборки и отправки заказов во много раз», — сказала глава отдела розничной торговли Euronics Кайди Кельт. «Если сегодня первая миля на нашем центральном складе уже передана роботам, то с пилотным проектом Вильянди мы также автоматизируем и так называемую последнюю милю, то есть транспортировку товаров до конечного покупателя, чтобы еще больше ускорит процесс».
DPD Eesti, которая уже сегодня доставляет все посылки углеродно-нейтральным способом, рассматривает роботов-курьеров как возможность еще больше уменьшить воздействие на окружающую среду, а также побуждает потребителей выбирать менее обременительные для окружающей среды варианты транспортировки посылок.
«Решение о последнем пути транспортировки посылки или о том, как посылка дойдет до покупателя, обычно остается за самим покупателем. Тестовый период позволяет потребителям ближе познакомиться с новыми инновационными решениями, а нам — собрать отзывы, необходимые для развития услуги», — добавил Ремо Кирсс, генеральный директор DPD в Эстонии.
Роботы-курьеры Clevon, которые будут ездить по Вильянди, приспособлены для движения по дорогам общего пользования и на 100% электрические, они могут проезжать до ста километров без подзарядки. Электрические автономные транспортные средства последней мили позволяют снизить уровень шума и загрязнения городской среды современным и надежным способом, не отказываясь от уже привычных удобств заказа посылок и еды на дом или в офис.
«Эстония — идеальная страна для разработки и тестирования новых технологических решений, и до сих пор наши роботы-курьеры очень хорошо интегрировались в повседневное движение», — добавил Арно Кютт, председатель правления Clevon. «Сегодня мы начинаем тестовый период на улицах Вильянди, но конечной целью является сделать нашу технологию доступной для всего общества и предпочтительным решением для доставки».