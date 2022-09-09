В Вильянди начал доставлять товары покупателям робот-курьер

Роботы-курьеры, созданные Clevon (ранее Cleveron Mobility), впервые используются в розничной торговле и для доставки посылок частным лицам. Что делает робота-курьера CLEVON 1 уникальным, так это тот факт, что это транспортное средство, внешне напоминающее небольшой автомобиль, доставляет посылки передвигаясь по дорогам общего пользования. Поэтому роботы Clevon способны быстро доставлять товары и вмещать в себя технические товары среднего размера. Проект реализован в сотрудничестве между Euronics, крупнейшим продавцом электроники в Эстонии, международной курьерской компанией DPD и производителем роботов-курьеров Clevon.

Робот-курьер будет работать для клиентов Euronics в Вильянди до 23 сентября, и в это время все желающие в пределах города Вильянди могут заказать доставку приобретенных в Euronics товаров на дом. Услуга подходит для мелкой и средней бытовой техники, размеры упаковки которой не превышают 140х65х85см и весом до 100кг - например, пылесосы, микроволновые печи и тому подобное. Однако для доставки крупной бытовой техники, такой как стиральные машины или холодильники, необходимо заказать стандартную транспортную услугу. На доставку одного груза роботом рассчитано около получаса – 15 минут на сбор посылки и 15 минут на доставку заказчику.

Автоматизация движения товаров является одной из долгосрочных целей Euronics, крупнейшего в Эстонии продавца бытовой техники и электроники.