Полиция просит помощи в поисках 40-летнего Кейта, который в конце августа покинул свой дом в Ида-Вирумаа, но по сей день не вернулся.
Ушел из дома и не вернулся: полиция ищет пропавшего в Ида-Вирумаа 40-летнего мужчину
6 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в конце августа 40-летний Кейт покинул свой дом на улице Сепа в поселке Тойла, но так и не вернулся. По словам родственников, мужчина должен был отправиться в Йыхви, а затем в Таллинн, но до запланированного пункта назначения он так и не доехал.
Полиция приступила ко поискам мужчины, и сегодня они связались как с его работодателем, так и со знакомыми, но никто из них не знает, где может быть Кейт. В больницах тоже проверили, но и там пропавшего не оказалось.
Когда мужчина уходил из дома, он был одет в темно-синюю футболку, черные шорты и черную обувь. Рост Кейта 180 см, крепкого телосложения. У него светло-каштановые волосы.
Если вы располагаете какой-либо информацией о Кейте, позвоните по телефону 3372369 или по номеру мобильного телефона 59198538. Информацию также можно отправить по электронной почте kaur.vaikene@politsei.ee.