Ушел из дома и не вернулся: полиция ищет пропавшего в Ида-Вирумаа 40-летнего мужчину

6 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в конце августа 40-летний Кейт покинул свой дом на улице Сепа в поселке Тойла, но так и не вернулся. По словам родственников, мужчина должен был отправиться в Йыхви, а затем в Таллинн, но до запланированного пункта назначения он так и не доехал.

Полиция приступила ко поискам мужчины, и сегодня они связались как с его работодателем, так и со знакомыми, но никто из них не знает, где может быть Кейт. В больницах тоже проверили, но и там пропавшего не оказалось.

Когда мужчина уходил из дома, он был одет в темно-синюю футболку, черные шорты и черную обувь. Рост Кейта 180 см, крепкого телосложения. У него светло-каштановые волосы.