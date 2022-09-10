Эркки Баховски ⟩ Просто месть или за державу обидно?

Понятно, что с прозрачностью дела у нас обстоят плохо. Государство сильно ровно настолько, насколько сильны его служащие. Кроме того, возникает вопрос, что будут делать чиновники, владеющие государственной тайной и обладающие крайне важной для эстонского государства информацией. Похоже, что просто выбросить их за борт – не лучший план. В то же время чиновники должны помнить, что они не государство в государстве.

Другая сторона поднятой темы – личная, и здесь мы должны спросить, насколько Меэлис Ойдсалу руководствуется общегосударственными, а насколько личными мотивами? Я не могу отделаться от мысли, что это может быть и месть. В то же время возможно, что ссора Ойдсалу с бывшими товарищами все-таки вызвана беспокойством из-за того, что интересы государства страдают. Это сложный вопрос, на который очень трудно ответить, основываясь на имеющейся информации.