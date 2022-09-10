Во всей этой истории про разведку и отставку ее шефа Меэлиса Ойдсалу есть две стороны. Одна – публичная. Есть необходимость усиления гражданского контроля за спецслужбами. Утверждение Ойдсалу, что конкурсы на государственные посты – это показуха, а победитель конкурса его организаторам известен заранее, требует дополнительного изучения.
Эркки Баховски ⟩ Просто месть или за державу обидно?
Понятно, что с прозрачностью дела у нас обстоят плохо. Государство сильно ровно настолько, насколько сильны его служащие. Кроме того, возникает вопрос, что будут делать чиновники, владеющие государственной тайной и обладающие крайне важной для эстонского государства информацией. Похоже, что просто выбросить их за борт – не лучший план. В то же время чиновники должны помнить, что они не государство в государстве.
Другая сторона поднятой темы – личная, и здесь мы должны спросить, насколько Меэлис Ойдсалу руководствуется общегосударственными, а насколько личными мотивами? Я не могу отделаться от мысли, что это может быть и месть. В то же время возможно, что ссора Ойдсалу с бывшими товарищами все-таки вызвана беспокойством из-за того, что интересы государства страдают. Это сложный вопрос, на который очень трудно ответить, основываясь на имеющейся информации.
Я бы добавил, что прессе сложно освещать тему разведки и обороны. В большинстве случаев информация покрыта завесой государственной тайны. Чтобы что-то написать на эту тему, надо в какой-то степени подружиться с соответствующими чиновниками и таким образом получить хоть какую-то информацию. Если писать о них только критичеки, потом вы рискуете больше вообще ничего о них не узнать. Теперь существует и другая опасность – и уже видны первые признаки, что бывшего директора Службы внешней разведки Микка Маррана будут демонизировать. Эстонская пресса жалуется на его высокую зарплату. Но следует разобраться, что же все-таки случилось, если Маррану пришлось сменить место работы.
Если писать о чиновниках только критически, потом вы рискуете больше вообще ничего о них не узнать.
Размер его зарплаты – это открытая информация, поскольку Марран государственный служащий, но настоящие причины ухода неизвестны. Знания о них были бы очень важны как признак открытости общества. Уход начальника разведки может быть не связан с его работой, это может быть операция прикрытия или вынужденный для Маррана шаг. Мы не знаем. Бросать обвинения проще. Конечно, эту историю использовали политики, которые снова заговорили о глубинном государстве. Теперь пресса должна сбалансировать эту ситуацию объективным освещением.
В течение многих лет эстонская пресса сокращала количество журналистов, пишущих об обороне и разведке, потому что статьи о военных и разведке не пользовались популярностью у медиаменеджеров. Нужны были так называемые мягкие темы. И это несмотря на то, что война и разведка не моложе человечества. Сейчас в связи с войной в Украине эта проплешина хорошо видна. В этом плане действия Меэлиса Ойдсалу похвальны. Возможно, средствам массовой информации удастся снова встряхнуть ситуацию и показать потребителю информации важность подобных тем.