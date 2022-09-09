Пограничники в четверг дважды не впустили в страну восьмерых граждан Молдовы, не имевших требуемых документов и не объяснивших причин своего следования в Эстонию.
Восемь граждан Молдовы дважды пытались проникнуть в Эстонию
Восемь граждан Молдовы дважды пытались проникнуть в Эстонию
Граждане Молдовы были остановлены на погранпункте Лухамаа, сообщила в пятницу BNS пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. Их пояснения о цели путешествия в Эстонию были неясными, не было у них и документов, поясняющих цель и условия следования в Эстонию. Им пришлось вернуться в Россию.
Однако через несколько часов они вновь попытались оказаться в Эстонии через погранпуункт Койдула. На этот раз они снова были отправлены в Россию и им был установлен запрет на въезд в Эстонию.