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Восемь граждан Молдовы дважды пытались проникнуть в Эстонию

BNS
Восемь граждан Молдовы дважды пытались проникнуть в Эстонию
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Погранпункт Лухамаа сфотографирован со стороны российской границы.
Погранпункт Лухамаа сфотографирован со стороны российской границы. Фото: Маргус Ансу/Tartu Postimees

Пограничники в четверг дважды не впустили в страну восьмерых граждан Молдовы, не имевших требуемых документов и не объяснивших причин своего следования в Эстонию.

Граждане Молдовы были остановлены на погранпункте Лухамаа, сообщила в пятницу BNS пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. Их пояснения о цели путешествия в Эстонию были неясными, не было у них и документов, поясняющих цель и условия следования в Эстонию. Им пришлось вернуться в Россию.

Однако через несколько часов они вновь попытались оказаться в Эстонии через погранпуункт Койдула. На этот раз они снова были отправлены в Россию и им был установлен запрет на въезд в Эстонию.

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