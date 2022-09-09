В роли символа в нашей жизни можно сомневаться сколько угодно, можно по этому поводу даже иронизировать, противопоставляя знаки материальной силе… Но иногда именно символ становится для общества главным объединяющим звеном, способствующим политической стабильности в государстве, и даже гарантом международной безопасности.
Мнение ⟩ Она взошла на трон, когда миру угрожал Сталин, и стала символом достоинства и открытости
Таким символом XX века была Елизавета II. Образец спокойствия, достоинства, приверженности парламентаризму, ее жизнная энергия черпала силы в вековых традициях, идущих от королевы Виктории. Ведь именно благодаря Виктории вторая половина XIX века обязана относительным спокойствием и процветанием, как Потсдамский мир второй половины XX века – Елизавете II. Аналогия очевидна.
Королева Виктория, благодаря успешному правлению, соединила эпоху наполеоновских войн с Первой мировой войной, тем самым притормозив многие трагические событий первой половины XX века. И Елизавета II так же помогла нам держать дверь истории второй половины XX века приоткрытой. Увы, теперь этого нет.
Елизавета стала одним из символов свободного мира еще тогда, когда тиран и преступник Сталин правил в СССР. Она видела и то, как мир становится еще более демократичным и открытым, когда СССР, наконец-то, рухнул. Она была ключом, открывающим выход к западной культуре, опирающейся на веру в человечность и свободу личности.
Когда в Европу 24 февраля 2022 года вновь вернулась война, Елизавета II приложила все возможные усилия, чтобы помочь Украине. Она помнила беспощадные бомбежки анлийских городов во время Второй мировой, она множество раз беседовала с Уинстоном Черчиллем, одной из ключевых фигур борьбы с немецким нацизмом, а потом и с советским коммунизмом.
В это время мы скорбим не только о Ее Величестве, как символе ушедшего времени, но и о реальном напоминании нам, ныне живущим, что ничего не вечно. И, тем не менее, именно образ Елизаветы II вселяет в нас надежду, что даже за одну свою жизнь человек может не только стать свидетелем глобальных перемен, но и сам повлиять на ход мировой истории.
Все величайшие достижения современной цивилизации в науке, культуре, медицине, безопасности, которые ассоциировались с мировым порядком после окончания Второй мировой войны, произошли при ее правлении и были неотъемлемой частью ее личной жизни: от провозглашения независимости колоний Великобритании и объединения Европы, до окончания холодной войны и появления искусственного интеллекта.
Будучи главой крупнейшей империи современности, в драматичный период ее распада Елизавета II смогла принять взвешенные решения, не только сохранив мир и предоставив миллионам людей в разных уголках Земли право на самоопределение и национальную независимость, но и не потеряв политическое влияние Великобритании в мире: от льдов Канады до пустынь Австралии.
Что значит флаг Великобритании в государственной символике многих стран мира? А насколько важным является символический пост главы государства Елизаветы II в 16 странах? Какова роль в мире английского языка, ныне объединяющего все человечество? Много ли значит собственная политическая роль Елизаветы II, ограниченная Конституцией, парламентом, кабинетом министров?
На все эти вопросы ответ дает сама современная история. За время правления Елизаветы II сменилось 15 премьер-министров Великобритании, 13 президентов США, 9 канцлеров Германии, 9 президентов Франции, 9 руководителей России и СССР.
Ее Королевское Величество Елизавета II, глава Содружества наций, лорд верховный адмирал Соединенного Королевства, королева Великобритании и Северной Ирландии, ветеран Второй мировой войны в частях Женского вспомогательного территориального корпуса, умерла 8 сентября 2022 года в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет.
В Великобритании и странах содружества после ее кончины в соответствии с государственным протоколом начался девятидневный траур: приспущены государственные флаги, отменены спортивные и развлекательные мероприятия. Новым главой Великобритании под именем Карл III стал 74-летний Чарльз Филипп Артур Джордж.