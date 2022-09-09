Мнение ⟩ Она взошла на трон, когда миру угрожал Сталин, и стала символом достоинства и открытости

Таким символом XX века была Елизавета II. Образец спокойствия, достоинства, приверженности парламентаризму, ее жизнная энергия черпала силы в вековых традициях, идущих от королевы Виктории. Ведь именно благодаря Виктории вторая половина XIX века обязана относительным спокойствием и процветанием, как Потсдамский мир второй половины XX века – Елизавете II. Аналогия очевидна.

Королева Виктория, благодаря успешному правлению, соединила эпоху наполеоновских войн с Первой мировой войной, тем самым притормозив многие трагические событий первой половины XX века. И Елизавета II так же помогла нам держать дверь истории второй половины XX века приоткрытой. Увы, теперь этого нет.

Елизавета стала одним из символов свободного мира еще тогда, когда тиран и преступник Сталин правил в СССР. Она видела и то, как мир становится еще более демократичным и открытым, когда СССР, наконец-то, рухнул. Она была ключом, открывающим выход к западной культуре, опирающейся на веру в человечность и свободу личности.

Когда в Европу 24 февраля 2022 года вновь вернулась война, Елизавета II приложила все возможные усилия, чтобы помочь Украине. Она помнила беспощадные бомбежки анлийских городов во время Второй мировой, она множество раз беседовала с Уинстоном Черчиллем, одной из ключевых фигур борьбы с немецким нацизмом, а потом и с советским коммунизмом.