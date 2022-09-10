Rus.Postimees представляет вашему вниманию обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа в период с 9 по 14 сентября.
Куда пойти ⟩ Обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа
ТАЛЛИНН
Криминальная комедия «8 любящих женщин»
- 10 сентября в 18:00 Русский театр (площадь Вабадузе, 5)
Отрезанная снегопадом от всего мира французская вилла, предвкушение праздника, съезжающиеся родственницы и… убийство хозяина дома. Далее все могло бы случиться как в классическом детективе, однако драматург пустил развитие сюжета по более запутанному кругу. И следователей здесь оказалось аж восемь! Восемь очаровательных, изысканных женщин. Попасть под их чары необычайно легко. Но нельзя терять бдительность, ведь, возможно, одна из них – убийца. Робер Тома – знаменитый французский драматург, писатель и сценарист. По его произведениям поставлено множество спектаклей и фильмов.
Музыкальная трагикомедия-фарс «Утиная охота»
- 11 сентября в 18:00 и 15 сентября в 19:00 Русский театр (площадь Вабадузе, 5)
Пьеса Александра Вампилова продолжает традицию русской литературы и в то же время заглядывает в ее будущее, где действие и бездействие в равной степени губительны, где исчезла прямая угроза для жизни, но осталась угроза для души. Персонаж, помещенный в советский контекст, все больше теряет человеческие черты. По сравнению с Ивановым Чехова Зилов – явный вырожденец, даже трагедию превращающий в фарс. В нашем случае историю Зилова можно назвать бегом на месте или замкнутым кругом. Все действие перенесено в ресторан, где в вечном застолье и разыгрывается трагедия Зилова. В ресторане, естественно, звучит музыка, песни советских времен, помогающие почувствовать атмосферу 70-х годов минувшего века.
Классический концерт Элины Нечаевой
- 15 сентября в 19:00 Русский театр (площадь Вабадузе, 5)
Элина Нечаева даст концерт под названием The Sound of Beauty в Русском театре. «Говорят, что красота в глазах смотрящего, но я бы сказала, что красота в ушах слушателя, – говорит Элина. – Было страстное желание поделиться с эстонским народом своим увлечением прекрасной музыкой. Яркая, разнообразная, завораживающая, виртуозная, а порой и мрачноватая красота в произведениях, которые я выбрала для этого концерта, зажигает в моей душе желание жить красочно, как звучание музыки, и наслаждаться жизнью в полной мере». Дебютный альбом Элины The Sound of Beauty вышел прошлым летом, и большая часть концертной программы связана с ним. Это самые известные жемчужины классической музыки, начиная с Моцарта и Пуччини и заканчивая Штраусом и нашим Арво Пяртом.
Экскурсия «Криминальная история Балтийского вокзала» (на эстонском языке)
- 16 сентября в 21:00 старт – ул. Нунне, 18, финиш – ул. Теллискиви, 61
Экскурсия расскажет о так называемом убийце с битой, министре, который устраивал избиения перед камерой и совершал иные вопиющие преступления, что изначально пытались скрыть от общественности. Во время попытки государственного переворота политик был убит. Экскурсия пройдет по местам на Балтийском вокзале и его окрестностях, где много лет назад происходили криминальные события.
ИДА-ВИРУМАА
Экскурсия «Скрытые символы в росписи храма»
- с 1 до 4 сентября церковь Нарвской иконы Божией Матери (Раквере, 39, Нарва)
Нарвский музей приглашает посетить новую экскурсию «Скрытые символы в росписи храма». Все христианское искусство, а в особенности иконопись, с первых веков существования было глубоко символичным. Эта символика неотделима от церковного искусства потому, что сакральные знания, которые оно хранит, не могут быть переданы иначе, чем символами и кодами. Какой смысл скрывается за монументальной церковной живописью? Какие послания и сюжеты зашифрованы в ярких храмовых росписях? Все это вы узнаете, познакомившись с росписью православного храма в честь Нарвской иконы Божией Матери, исполненной в византийском стиле в начале XXI века. Разгадать древние христианские коды вам поможет научный сотрудник Нарвского музея Юлия Хлыстун.
Спектакль Mystery
- 16 сентября в 19:00 театральный центр Vaba Lava (Линда, 2, Нарва)
Театр Giraffe Royal на сцене Vaba Lava в Нарве представит Mystery – спектакль без слов. Giraffe Royal уже больше четверти века работает в жанре визуального театра. В основе творческого метода труппы – глубокое исследование клоунады, фольклора, пантомимы, ритуального танца, техники владения холодным оружием, уличного театра – тех редких жанров, в которых сохраняется живая сущность профессии. В сочетании мастерского владения этими навыками и остро современной формы сценической подачи заключается секрет их удивительной силы воздействия на публику.