Куда пойти ⟩ Обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа

Элина Нечаева даст концерт под названием The Sound of Beauty в Русском театре. «Говорят, что красота в глазах смотрящего, но я бы сказала, что красота в ушах слушателя, – говорит Элина. – Было страстное желание поделиться с эстонским народом своим увлечением прекрасной музыкой. Яркая, разнообразная, завораживающая, виртуозная, а порой и мрачноватая красота в произведениях, которые я выбрала для этого концерта, зажигает в моей душе желание жить красочно, как звучание музыки, и наслаждаться жизнью в полной мере». Дебютный альбом Элины The Sound of Beauty вышел прошлым летом, и большая часть концертной программы связана с ним. Это самые известные жемчужины классической музыки, начиная с Моцарта и Пуччини и заканчивая Штраусом и нашим Арво Пяртом.