Куда пойти ⟩ Обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа

15 сентября в 19:00 Русский театр (площадь Вабадузе, 5)

Элина Нечаева даст концерт под названием The Sound of Beauty в Русском театре. «Говорят, что красота в глазах смотрящего, но я бы сказала, что красота в ушах слушателя, – говорит Элина. – Было страстное желание поделиться с эстонским народом своим увлечением прекрасной музыкой. Яркая, разнообразная, завораживающая, виртуозная, а порой и мрачноватая красота в произведениях, которые я выбрала для этого концерта, зажигает в моей душе желание жить красочно, как звучание музыки, и наслаждаться жизнью в полной мере». Дебютный альбом Элины The Sound of Beauty вышел прошлым летом, и большая часть концертной программы связана с ним. Это самые известные жемчужины классической музыки, начиная с Моцарта и Пуччини и заканчивая Штраусом и нашим Арво Пяртом.

Фото: Тайро Луттер

Экскурсия «Криминальная история Балтийского вокзала» (на эстонском языке)

16 сентября в 21:00 старт – ул. Нунне, 18, финиш – ул. Теллискиви, 61

Экскурсия расскажет о так называемом убийце с битой, министре, который устраивал избиения перед камерой и совершал иные вопиющие преступления, что изначально пытались скрыть от общественности. Во время попытки государственного переворота политик был убит. Экскурсия пройдет по местам на Балтийском вокзале и его окрестностях, где много лет назад происходили криминальные события.

ИДА-ВИРУМАА

Экскурсия «Скрытые символы в росписи храма»

с 1 до 4 сентября церковь Нарвской иконы Божией Матери (Раквере, 39, Нарва)

Нарвский музей приглашает посетить новую экскурсию «Скрытые символы в росписи храма». Все христианское искусство, а в особенности иконопись, с первых веков существования было глубоко символичным. Эта символика неотделима от церковного искусства потому, что сакральные знания, которые оно хранит, не могут быть переданы иначе, чем символами и кодами. Какой смысл скрывается за монументальной церковной живописью? Какие послания и сюжеты зашифрованы в ярких храмовых росписях? Все это вы узнаете, познакомившись с росписью православного храма в честь Нарвской иконы Божией Матери, исполненной в византийском стиле в начале XXI века. Разгадать древние христианские коды вам поможет научный сотрудник Нарвского музея Юлия Хлыстун.

Фото: Postimees

Спектакль Mystery

16 сентября в 19:00 театральный центр Vaba Lava (Линда, 2, Нарва)