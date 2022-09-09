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Эстонский Красный Крест направил Украине полмиллиона евро

BNS
Эстонский Красный Крест направил Украине полмиллиона евро
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Красный крест Эстонии.
Красный крест Эстонии. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Эстонский Красный Крест направил в пятницу Украине полмиллиона евро, на которые украинский Красный Крест восстановит работу двух больниц, эвакуированных с востока Украины.

«Мы просим эстонский Красный Крест о поддержке больниц, которые мы эвакуировали из Луганска со временно оккупированных территорий. Мы вновь откроем одну больницу в Днепре, а другую в Ровно, но обе нуждаются в оборудовании для продолжения работы на новом месте», – написал генсекретарь украинского Красного Креста Максим Доценко в своей просьбе о помощи, выразив при этом благодарность жертвователям.

«Сотни больниц в Украине разрушены или сильно повреждены, поэтому оказание медицинской помощи является серьезной проблемой. Мы выполнили еще одну просьбу украинского Красного Креста о помощи, и благодаря доброте жертвователей скоро начнут работать две больницы. Мы хотим таким образом поддерживать народ Украины до тех пор, пока сохраняется потребность в помощи, и для этого, дорогие жители Эстонии, просим вашей постоянной поддержки», – сказал президент эстонского Красного Креста Харри Вийк.

На сегодня эстонский Красный Крест отправил в Украину 3,8 млн евро, пожертвований собрано пять миллионов. Остальная сумма остается в ожидании новых обращений за помощью, а также направляется в помощь прибывшим сюда беженцам: оказание первой психологической помощи, организацию детских лагерей, поддержку медицинских консультаций и приобретение лекарств и так далее.

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