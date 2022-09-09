Эстонский Красный Крест направил Украине полмиллиона евро

«Мы просим эстонский Красный Крест о поддержке больниц, которые мы эвакуировали из Луганска со временно оккупированных территорий. Мы вновь откроем одну больницу в Днепре, а другую в Ровно, но обе нуждаются в оборудовании для продолжения работы на новом месте», – написал генсекретарь украинского Красного Креста Максим Доценко в своей просьбе о помощи, выразив при этом благодарность жертвователям.

«Сотни больниц в Украине разрушены или сильно повреждены, поэтому оказание медицинской помощи является серьезной проблемой. Мы выполнили еще одну просьбу украинского Красного Креста о помощи, и благодаря доброте жертвователей скоро начнут работать две больницы. Мы хотим таким образом поддерживать народ Украины до тех пор, пока сохраняется потребность в помощи, и для этого, дорогие жители Эстонии, просим вашей постоянной поддержки», – сказал президент эстонского Красного Креста Харри Вийк.